Oso de agua, lo único que sobreviviría a un ataque nuclear

Se habla mucho del fin del mundo y la opinión mayoritaria se inclina a pensar que será un ataque nuclear lanzado por los propios seres humanos el principal responsables de que el mundo tal y como lo conocemos se acabe. Por eso tenemos tanto interés en conocer lo único que sobreviviría a un ataque nuclear.

Como seres humanos nos creemos muy grandes, pero lo cierto es que somos unos seres bastante débiles en ciertos aspectos y no estamos preparados para afrontar ciertas situaciones, como un hipotético ataque o accidente nuclear que contamine nuestro entorno.

Tampoco la gran mayoría de los animales lo están. Se habla mucho de que las cucarachas sería lo único que sobreviviría a un ataque nuclear. Son unos insectos realmente duros y todos hemos tenido alguna que otra mala experiencia con ellas, pero es hora de derribar un mito: ellas tampoco son capaces de sobrevivir a un holocausto nuclear.

¿Nada puede sobrevivir entonces? Pues lo cierto es que sí, los científicos parecen estar de acuerdo a la hora de afirmar que en esta situación lo único que podría sobrevivir es una criatura conocida como tardígrado, aunque también se la conoce como oso de agua.

Como habrás visto en la foto que ilustra este artículo no se trata precisamente de un animal muy bonito y si no lo has visto nunca antes es porque mide aproximadamente unas 500 micras y una micra equivale a la milésima parte de un milímetro. Vamos, que estas pequeñas criaturas son inapreciables para el ojo humano, como ocurre con los ácaros.

Pero que no los veamos no quiere decir que no estén ahí. La mayoría de los osos de agua habitan en la película de agua que se forma en el musgo, el liquen y los helechos, aunque también pueden vivir en océanos y aguas dulces. Esto implica que están presentes en todo el planeta.

Es cierto que son criaturas muy pequeñas, pero también muy resistentes. Pueden aguantar una presión atmosférica de hasta 6.000 veces la de la Tierra y eso hace de ellos la especie más apta para sobrevivir en caso de una gran catástrofe nuclear. Por si esto fuera poco, pueden aguantar temperaturas desde -250 grados centígrados hasta los 150 grados.

Su metabolismo puede entrar en estado de animación suspendida. Pierden casi toda su agua menos el 1% y detienen su metabolismo, así pueden aguantar hasta cien años y luego regenerarse como si no hubiera pasado nada.

Otro punto a su favor para sobrevivir es que pueden aguantar mil veces la cantidad de radiación de rayos X que matarían a un ser humano. Lo cierto es que están muy cerca de ser indestructibles y los científicos no descartan que haya otras especies similares en otros lugares del universo.