Mitos sobre el universo que son totalmente falsos

¿El sol es amarillo?

Cuando comenzamos a dibujar el sol de pequeños, ¿de qué color lo pintabais?. Pues seguro que de amarillo como todos hacíamos. Siempre nos hemos creído que tendría ese color tan llamativo, pero es otro de los mitos del universo que se nos viene cayendo por momento. Porque no, no tiene nada que ver el tema del amarillo, ya que no dispone de esta luz.

Sino que será todo lo contrario, ya que la luz que emite tiene un color blanco. Son un efecto de los gases que tienden a doblar la luz y hacer que su reflejo parezca con una tonalidad más vibrante. De ahí que durante la puesta de sol, hasta parezca que el amarillo se va convirtiendo en una tonalidad naranja. Así que la culpa de todo ello la tiene la atmósfera, pero realmente es un mito el tema del color.