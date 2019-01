Saliva para limpiar y otras investigaciones absurdas que han ganado un Nobel

Saliva para limpiar

Aunque quizás sea algo un tanto complicado de imaginar, es cierto que se trata de una de la investigaciones absurdas. El limpiar con saliva, no es tanta investigación, porque si nos paramos a pensar, seguro que ya lo hemos visto antes. Quizás hemos vivido aquella época en la que nuestras madres humedecían ligeramente un pañuelo para luego pasarlo por nuestra cara cuando nos manchábamos al comer o jugando y estábamos fuera de casa. Sí, en alguna que otra ocasión nos hemos encontrado con este incómodo momento.

Pues ahora que nos digan que la saliva sirve para limpiar, quizás no es algo que nos pille tan desprevenidos. Aunque sí que lo harán, cuando lo que se limpia son obras de arte. Según parece, una de las conservadoras del MoMa, limpia con saliva los Picasso. Al estar compuesta de agua en un 90%, es uno de lo remedios perfectos para eliminar todo el polvo de dichas obras. Aunque es un trabajo cansado y que lleva bastantes horas, porque la saliva se va acabando y no siempre es válida. La alimentación también dice mucho de si la saliva servirá o no. ¡Es totalmente real, aunque no te lo parezca!.