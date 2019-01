La insulina y otros líquidos que valen miles de euros

La insulina, uno de los líquidos que valen miles de euros

Es conocida por todos. Pero quizás, no hasta el punto de que también vale más de miles de euros. El cuerpo se encarga de producirla de una manera natural. Más concretamente es el páncreas quien tiene este trabajo. Pero lo cierto es que no siempre es así y hay cosas que fallan en nuestro organismo. La insulina se encarga de controlar el nivel de glucosa en sangre, regulando también a los carbohidratos. Sin duda, juega con un papel primordial y es que cuando el cuerpo no la produce, hay que obtenerla de otra manera.

Por ello, se ha convertido en uno de los líquidos más poderosos y caros. En un primer momento se dice que la insulina se extraía de los cerdos. Pero tiempo después, en los años 60, se inventó una de tipo sintético. Aunque por ello, mucho más cara de poder se conseguida. De ahí que sea un recurso complicado y que el litro de insulina ronda los 2000 euros. Sin duda, una cantidad elevada, que la convierte en uno de los líquidos que son tan valiosos como el oro.