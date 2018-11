¿El hombre llegó a la luna? y otros mitos ocultos de la NASA

¿Llegó el hombre a la luna?

Cuando se nos había dicho que sí, que las imágenes eran una gran de las grandes pruebas de ello, parece que hay personas que todavía lo dudan y bastante. De ahí que se haya puesto de actualidad de nuevo un tema como éste. Ya que algunas personas creen que el programa ‘Apolo’, tanto solo se trataba de un montaje por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ya que consideraban que la NASA no podría cumplir este objetivo antes de que la década de los 60 terminara.

Según la teoría que pulula, eso de no creernos que el hombre llegó a la luna es que nos dio falsas esperanzas. Pensábamos que con ese paso, a estas alturas, ya estaríamos viviendo como si nada en Marte. O quizás, que habríamos conocido a los extraterrestres. Claro que además, en el momento de la llegada a la luna, se ve cómo la bandera ondea, pero por otro lado, se dice que allí no hay viento. Pero no, esto es porque fueron los astronautas quienes la movieron. Así que, se supone que sí, que el hombre ha llegado a la luna.