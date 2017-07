Google crea mosquitos para combatir el Zika

Los insectos son necesarios para la vida en el planeta, pero hay algunos que no son demasiado positivos para el ser humano. Es lo que ocurre por ejemplo con el mosquito, que es capaz de transmitir graves enfermedades. Pero la ciencia ya está trabajando en mosquitos para combatir el Zika, el dengue y otras enfermedades que se pueden contagiar al ser humano a raíz de la picadura de un mosquito.

La responsable de esta difícil tarea es Verily, la división de Google que está dedicada a la ciencia. El objetivo es proteger la vida humana a través de la modificación genética de millones de mosquitos.

La investigación se está llevando a cabo en California (Estados Unidos) y su idea es esterilizar a los mosquitos macho para que las hembras no se queden embarazadas. El proceso de esterilización se va a llevar a cabo a través de una bacteria llamada Wolbachia.

A pesar de que se piensa que los mosquitos se alimentan de sangre esto no es cierto. En realidad sólo pican los mosquitos hembra y no lo hacen para alimentarse a sí mismas sino para que los huevos fecundados obtengan los nutrientes necesarios.

De esta forma, los mosquitos para combatir el Zika y otras enfermedades que transmiten los mosquitos no podrán fecundar a las hembras, de modo que ellas no se quedarán embarazadas y no tendrán necesidad de picar a los seres humanos para obtener su sangre. Lo que a la vez se traducirá en una menor incidencia de enfermedades que se derivan directamente de la picadura de estos insectos.

No se trata de acabar de forma radical con los mosquitos, sino de reducir su número de forma notable, de forma que dejen de ser una plaga. Cuantos menos mosquitos haya menos picarán y por tanto habrá menos incidencia de ciertas enfermedades.

Los científicos han declarado que se trata de un proceso intensivo y laborioso, ya que existen muchas cantidades diferentes de mosquitos, por lo que no va a ser fácil.

La idea es poder probar pronto el sistema de esterilización de mosquitos en lugares con diferentes climas y en aquellos lugares en los que la tasa de expansión de enfermedades derivadas de la picadura de mosquito sea más elevada.

En el vídeo que os compartimos podéis ver la forma en la que se tiene pensado llevar a cabo el experimento. Todavía tardaremos unos cuantos años en ver sus resultados, pero de aquí a unas décadas podremos comprobar que la incidencia de enfermedades tan perjudiciales para el ser humano como el Zika o el dengue es mucho menor, lo que ayudará a salvar muchas vidas.