Solo estas 5 especies dominarán el mundo cuando los humanos no existamos más

Aunque no te lo parezca, llegará un momento en el que los humanos no existamos más. Se terminará toda la vida humana y parece ser que las epidemias y otros factores serán los causantes de tal desenlace. Por lo que solo 5 especies dominarán el mundo, cuando nosotros ya no estemos.

Especies que te van a sorprender, pero que serán las que se queden vivitas y coleando. Por lo que se encargarán de seguir poblando la tierra, a su manera, claro está. Así que, vamos a aprovechar lo que nos queda de la mejor manera posible porque desde luego lo que viene no tiene muy buena pinta, la verdad.