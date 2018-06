Especies de animales descubiertas en el 2018

Ancoracysta Twista

Aunque tenga un nombre curioso, lo cierto es que ya se comenzó a hablar de él a finales del año 2017. Pero fue en el 2018 cuando realmente se dio a conocer. Una de las especies animales que destaca porque no se trata de un solo animal, sino del conjunto de un reino. Cuenta con células con núcleo diferenciado. Los podremos ver en zonas muy húmedas o hábitats acuáticos.

Es complicado situarlo en uno de los grupos similares de animales. Es decir, por mucho que están estudiando no características similares a otros grupos ya formados. De ahí que se pueda decir que no encaja con ninguno, pero están. Los científicos los han marcado con una de las grandes especies que todavía no se habían descubierto y que lo han hecho este año.