Curiosidades sobre las personas zurdas: ¿Por qué son más inteligentes?

Hace algunos años ser zurdo no era nada positivo, es más, era exactamente lo contrario, todo aquel que usase la izquierda para escribir estaba mal visto, incluso te podían corregir en los colegios para que no usaras la mano izquierda. Pero atrás quedó todo eso y hoy en día las personas zurdas no se diferencian en nada con el resto de personas. Todos somos iguales, usemos la mano derecha o la mano izquierda.

Aún así, la zurdera sigue provocando mucho misterio en las personas y es por eso por lo que hoy vamos a desvelar algunas de las curiosidades sobre las personas zurdas. ¿Son más inteligentes? ¿Es cierto que viven menos? ¿Se enfadan con mayor facilidad? Veremos todo eso y más a continuación. No te lo pierdas.