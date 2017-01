Olvídate de los ronquidos con estas soluciones

La solución de las pelotas de tenis

Al parecer, un porcentaje de las personas roncan porque la postura que tienen al dormir no es la adecuada. Realmente, si duermes boca arriba y no te mueves en toda la noche, tienes muchas papeletas para convertirte en un roncador nato. Esto se debe a que las vías respiratorias no están bien abiertas, e impide que respires bien.

Así que una solución provisional es la de coser media pelota de tenis a la parte de atrás del pijama. Esto hará que te sea incómodo dormir, y te pongas de lado y adoptes una mejor postura cuando te vas a la cama. Y es una solución provisional pero muy útil, porque pronto te adaptarás a esa nueva postura, y ya lo harás de forma inconsciente. En ese punto es cuando vuelves a tener un pijama normal.