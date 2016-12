Alimentos con fama de ser muy sanos… pero que no lo son

Hay una gran lista de alimentos que nos hacen sentir que somos sanos cuando los comemos. Muchas veces esta creencia es cierta, pero otras veces nos la han inculcado de forma errónea, y acabamos comiendo cosas sanas que no lo son tanto.

Una buena alimentación es el primer paso que debemos dar para estar mejor. La industria alimentaria, tiene una clara finalidad, porque es un negocio. Quieren vender. Y para lograr su fin tienen muchas estrategias legales, sí, pero tal vez no del todo éticas. Vamos a ver qué alimentos que comías creyendo que eran sanos no lo son.

Barritas energéticas:

Uno de los productos que solemos identificar como “producto sano” y que cuando hacemos una compra sana acaban en nuestras cestas son las barritas energéticas. Se pueden comer a la hora de la merienda o se acude a ellas picar entre horas.

Estas barritas se anuncia para personas que quieren adelgazar y para deportistas, lo cual, de base es un poco absurdo. Unos necesitan menos calorías y otros un aporte extra ¿cuál es la realidad entonces con estas barritas?

En realidad estas barritas son ricas en carbohidratos porque tienen cereales, grasas saludables con los frutos secos PERO (ojo) contienen una gran cantidad de grasas saturadas. El aceite de palma es barato y se utiliza en ella.

Leches vegetales:

Los intolerantes a la lactosa tienen como clara alternativa las leches vegetales que,vienen de una fuente vegetal como la soja, las almendras o las avellanas, y por tanto no tienen lactosa. Además hay una lucha para que la gente deje de tomar leche de vaca.

Esto ha hecho que gente que no necesita dejar la leche de vaca la sustituya por estas leches vegetales. En realidad serán más sanas solo cuando se trate solo del producto exprimido de los frutos vegetales, y en la mayoría de los casos no es así.

Normalmente suelen contener un máximo de un 20% de elemento vegetal. No son leches, eso no lo olvidemos, son líquidos blanquecinos que, normalmente generalmente tienen como primer ingrediente en su composición el agua, y como segundo el azúcar. Y se venden a precio de oro.

Postres lácteos light:

Aquí entramos en el tema postres light y las dudas. Nos preguntamos si es mejor que un postre sea desnatado, que no lleve azúcar o que sea 0,0 % materia grasa. Debería ser las dos cosas a la vez ¿no?

La realidad es que para que un producto pueda llamarse light lo que tiene que cumplir es que exista un mismo producto en venta que no sea light, y debe contener un 30% menos de calorías que el producto original.

Entonces, nos preguntamos si light significa bajo en calorías, y la respuesta es que no, que solamente tiene menos calorías que el producto original. Light no es más sano, puede contener grasas saturadas y azúcar. Así que asociación light-saludable que se hace no es correcta.

Yogur helado:

El yogur helado se ha hecho muy popular en España desde hace pocos años, y todo el mundo cree que estamos comiendo yogur en vez de helado común, por lo que es mucho más sano solo por eso. Esto es lo que nos han hecho creer, claro.

Nos han dicho que si lo comparamos con un helado de crema tradicional, por ser un yogur (eso que todos asociamos con un alimento saludable) es mucho mejor para nuestra salud que el helado, pero no es verdad.

Y resulta que el yogur helado ni es yogur ni es helado, es un preparado de varios productos lácteos, entre ellos el yogur, pero ojo, que lleva mucha azúcar, ya que el yogur de base es agrio y hay que calmar este sabor. Piensa además en algunos toppings.. terribles.

Tortitas arroz o maíz:

Son muy conocidas en España como “tortitas de corchopán” y todos los que se ponen a dieta creen que es una opción estupenda para tomar a media mañana o media tarde. No saben a nada ¿cómo pueden ser una buena opción?

Pensemos en los ingredientes de estas tortitas y veremos que alrededor del 80% de ellos son cereales, arroz o maíz casi siempre, sal y saborizantes. O sea, son hidratos de carbono de rápida absorción, no te mantienen saciado mucho rato.

Además es muy fácil pasarse con el consumo de estas tortitas, pesan poco y entran muy bien, así que es fácil que acabemos comiendo más de 30 gramos, que es la cantidad recomendada por cada ingesta. Son, en definitiva, lo peor para la línea.



Vinagre de módena:

Sí, hasta el vinagre de módena es poco saludable. El vinagre balsámico de Módena en España está de moda, hasta entonces se tomaba vinagre de vino, vinagre de manzana y poco más. Pero empezaron a salir vinagres basámicos por todos lados.

Pues resulta que estos vinagres balsámicos de producción industrial y que se cuestan poco más de dos euros la botella en el súper, no se parecen en nada al vinagre balsámico de Módena original, que e deja fermentar durante 12 años en barricas.

Y no se hace con los que solemos comprara ahora. Si miramos los del vinagre de módena veremos que llevan vinagre, pero también una buena cantidad de colorantes y azúcar.

Pan cereales:

Normalmente si queremos perder peso lo primero que hacemos es quitarnos el pan, aunque un consumo moderado de pan entra dentro de toda dieta equilibrada y saludable. Ojo con el pan blanco, el menos saludable. Se hace con harinas refinadas.

Así que lo único que nos queda del cereal original (trigo) es el almidón, y por el camino hemos perdido las vitaminas y la fibra. El pan integral es una opción menos mala ya que sí tomamos el grano completo de los cereales.

Si quieres encontrar el pan “bueno” debes buscar el que tenga como primer ingrediente “harina de trigo (o de otro cereal) integral”. El pan multicereal solo nos indica ese nombre es que en su elaboración han participado más cereales además del trigo, pero hay que saber el porcentaje de dichos cereales. Si el 70% de estos cereales sigue siendo trigo y, por ejemplo contiene un 2% de centeno o de cebada (algo muy común) estaremos pagando un precio demasiado alto por un pan esencialmente igual que el blanco.



Ensalada preparada:

Una base de verduras con hortalizas y un aliño y la ensalada está lista. El problema empieza cuando añadimos alimentos extras a la ensalada, más ricos pero menos saludables. Que si le echamos un poco de pollo frito, un poco de bacon, y la aliño con una crema de bolsa. Mal.

Además, las ensaladas de bolsa o de lata suelen tener ingredientes poco saludables. Lo peor son los aliños, que vienen llenos de harina y azúcar. Están ricos, pero sanos no son.

Y ojo con las ensaladas de pasta con un montón de espirales y dos hojas de lechuga mal puestas. Si lo que más lleva es pasta, aunque lo llames “ensalada” ya no es ensalada, estás comiendo pasta con algo.

Zumos de bote:

Un zumo industrial no cuenta como una pieza de fruta. Olvídalo. Recuerda que al comer la pieza de fruta entera estás consumiendo toda su fibra. Piensa que la sensación de saciedad que nos aporta comer una naranja no tiene nada que ver con beber un zumo de naranja.

Además los zumos industriales tienen un alto contenido en azúcares que, al consumirlos sin la fibra que hay en la pieza de fruta entera, no son beneficiosos como habría que esperar para la salud.

Lo mejor es que te comas la fruta exprimida entera en casa, y si no, que hagas tu propio zumo o licuado de frutas, para tomar más propiedades de las frutas que elijas. No te cuesta tanto y es mucho más beneficioso.

Pechuga de pavo en lonchas:

La pechuga de pollo o de pavo en lonchas nos salva siempre algún desayuno y hasta una cena. La pechuga de pollo es lo más para todos en salud, si hablamos de las de “bajas en grasa”, “sin sal” o “bajas en calorías” todos creemos que son lo mejor de lo mejor.

Pues recordemos que la pechuga de pavo y pollo en lonchas no deja de ser un producto procesado y que se pierden muchas cosas por el camino. Normalmente al final solo nos queda un 70% de pollo o pavo.

Lo que falta hasta 100% se rellena, ojo, con espesantes como harinas (por eso algunas están marcadas como “sin gluten”), sal, proteína de soja, leche en polvo y, como no, azúcar. Así que sano, sano, no es el pavo en lonchas.