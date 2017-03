7 alimentos habituales que los expertos en alimentación no se llevan a la boca

Leche

Claro si decimos solamente leche, entonces seguro que te llevarás las manos a la cabeza. Porque sin duda, la leche es de uno de los alimentos habituales que no pueden faltar en nuestra mesa. Tanto los desayunos como las cenas, pueden estar integrados por ella.

Así es que, tenemos que aclarar que cuando hablamos de este sabroso líquido, tenemos que decir que nos referimos a la leche cruda. Aunque ya no es muy habitual, no hace mucho tiempo, en algunos lugares probaban la leche recién ordeñada.

Claro está que no se debe consumir de esta manera. Contiene numerosas bacterias que solo se pueden ir al hervir la leche y tras el proceso de pasteurización que todas ellas llevan. Así que, ya no estaremos en riesgo de ser intoxicados por este alimento.

Carne

Del mismo modo, otro de los alimentos habituales es la carne. Sin duda, fuente de proteínas que no puede olvidarse de nuestra mesa. Siempre se puede consumir de varias maneras posibles y como no, de las más saludables. Aunque hoy te mostramos cómo no.

De nuevo, la carne cruda no es un alimento que los expertos se llevarían a la boca. Aunque ni los expertos ni la gran mayoría de los mortales. Quizás en algunos lugares del mundo todavía sí se estilan algunos platos con la carne cruda, no es muy saludable.

Claro que de nuevo, estamos hablando de que las bacterias estarán en ella y pueden acarrear numerosas enfermedades. En ocasiones, hay que tener cuidado y cocinar bien este producto ya que, aunque no las veamos, las bacterias, se pueden agarrar a zonas interiores de la carne.

Huevos

Otro de los alimentos habituales son los huevos. En ellos también residen las proteínas y son uno de los mejores manjares que tenemos. La variedad de platos que podremos hacer con ellos es de lo más suculentos, pero siempre, cocinados.

Son muchas las personas que consumen huevos crudos. Aunque hablamos de lo mismo que con los alimentos anteriores, quizás en este caso sí dicho consumo está un poco más extendido. Claro que debemos tener mucho cuidado.

Las bacterias del tipo salmonella están rodeando toda la cáscara. Así es que, el huevo también se puede empapar de ellas si no está bien cocinado. Tampoco no sería la primera vez que hay que hablar de casos como éstos. Así que, los huevos, siempre bien hechos.

Ensaladas

Uno de los platos que no pueden faltar en tu mesa son las ensaladas. Sin duda, es una de las mejores fuentes de vitaminas y minerales que le podemos dar a nuestro cuerpo. Claro que, siempre y cuando estén hechas por alimentos frescos.

Hoy en día, debido al ritmo que tenemos en nuestra vida, está claro que no siempre tenemos tiempo de preparar unos suculentos platos de comida. Las ensaladas se sirven ya hechas, en muchos casos. Así nos ahorramos de tener que lavar las verduras.

Claro que ésto no siempre es algo que resulte de lo más saludable. Se dice que un alimento cuanto más procesado o manipulado esté, es que ha perdido gran cantidad de sus propiedades básicas. Así es que, mejor, comprar la verdura y hacer la ensalada.