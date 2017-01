10 hábitos sencillos con los que conseguirás bajar de peso

En ocasiones el bajar de peso se puede convertir en algo bastante complicado. Pero ojo, no imposible. Siempre es bueno ponernos en manos expertas que nos indiquen cuáles son los pasos a seguir para mejorar nuestro estilo de vida. Claro que además de las dietas en sí, podemos hacer unos grandes cambios en nuestros hábitos.

Gracias a ello, notaremos cómo nuestra salud irá viento en popa y como los kilos nos abandonarán para siempre. No hablamos de dietas estrictas ni regímenes severos, sino todo lo contrario. Los pasos pequeños y simples son los que nos llevarán mucho más lejos. ¡Descubre cómo!.

Los postres

Bien es cierto que los postres hay que dejarlos de lado cuando queremos bajar de peso. Eso sí, lo mejor es que de vez en cuando podemos darnos un capricho y siempre con moderación. Lo mejor es que los elabores tú en casa, ya que contarán con ingredientes más saludables.

A todos nos apetece un rico postre una vez finalizada una gran comida. Pues bien, intenta no hacerlo de esta manera. Los dulces siempre es mejor tomarlos fuera de las mismas. Es una forma de dejar que la digestión se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Si los vas a tomar que sea por la mañana o a media mañana. Así tendremos todo el día para poder perderlos de alguna manera. Nunca te llenes del todo, siempre deja un pequeño hueco, porque así sabremos que no nos estamos pasando de manera excesiva.

Comer frente al televisor

Nunca, nunca, debemos comer frente a la televisión o al ordenador. Sobre todo cuando estamos viendo una película. Si ésta cuenta con descansos, está claro que en ellos veremos más de uno y de dos anuncios donde la comida basura es la gran protagonista.

Esto no hará desear un bocado más de lo que tengamos en el plato o no nos sentiremos llenos del todo. No sirve de nada irnos a la cocina a rebuscar en la despensa. Seguro que terminamos de nuevo con el postre anterior, algo nada aconsejado.

Es por ello que si quieres bajar de peso, lo mejor es comer con la televisión apagada. Del mismo modo, intenta no hablar demasiado cuando estamos comiendo. Aunque no te lo parezca, es algo que puede provocar que necesitemos más cantidad de comida.

Piña en ayunas

Son muchas las frutas que podemos tomar para poder bajar de peso. Algunas de ellas nos ayudarán en nuestro cometido por ser perfectas para la eliminación de las toxinas y por contener gran cantidad de agua. Una de ellas es la piña.

Además de ofrecernos numerosas vitaminas y antioxidantes, la piña puede ser una buena solución para deshacernos de esos kilos de más. Si te gusta, no olvides que debes tomarla por las mañanas y en ayunas. Siempre es mejor que no sea de lata.

Tendrás que comprar una piña natural y la podrás consumir tanto en rodajas como hacer un rico batido de la misma. Tú eliges la mejor manera que tienes para saborearla, pero desde luego, no te olvides de este ingrediente la próxima vez que vayas a la compra.

Comer lento

Tenemos la manía o la costumbre de comer siempre rápido. Sí es verdad que con el estrés de vida que llevamos, no siempre tenemos mucho tiempo para dedicarle a la comida. Claro que necesitamos encontrar un buen rato para poder disfrutarla.

Engordaremos más, cuanto más rápido comamos. Lo mejor es masticar bien los alimentos, ya que de esta manera, nos aseguramos que la digestión también será mucho mejor. Además, se dice que al comer muy rápido, no sentiremos que estamos hartos.

Así que por este motivo, nos llevará a consumir más cantidad y por consecuencia, más peso o más calorías. Así que, siempre es necesario tener unos minutos de relax, para poder disfrutar de una sabrosa comida. Masticaremos bien y seguro, la disfrutaremos más.

Cocinar saludable

Para asegurarnos que estamos comiendo los alimentos más saludables y dejando de lado los que no nos convienen, nada como preparar la comida en casa. En este caso, a veces hasta puede dar un poco igual si es carne, pescado o pasta porque sabemos que estamos en las mejores manos.

Irán siempre ingredientes naturales y eliminaremos toda grasa que puedan traer los precocinados. Si bien es cierto que para mantener un peso ideal, la comida basura y la pre-cocinada, tienen que estar fuera de nuestro alcance. Además, por nuestra salud.

Es que, la comida de este tipo no suele contar con las mismas vitaminas o ingredientes nutritivos que la que solemos hacer en nuestra propia casa. Escogeremos los ingredientes frescos y los cocinaremos tanto a la plancha, al horno como al vapor.

Evitar azúcar y sal

Si antes hablábamos del azúcar, ahora vuelve a ser protagonista, junto con la sal. El azúcar nos aporta calorías vacías que en ocasiones, son las más complicadas para eliminar. Así es que, debemos de limitar su consumo todo lo posible.

Si te mueres por un trozo de chocolate, siempre puedes tomar una onza del mismo. Cuanto más cacao contenga, será mucho más saludable. Así que como ves, no tenemos porqué eliminar de raíz ciertos hábitos que solemos hacer, sino modificarlos un poco.

Con la sal puede ocurrir lo mismo. Siempre es conveniente moderar su uso. Ella es la causante de que retengamos líquidos, así que siempre es mejor optar por otros condimentos o especias. No tienes la necesidad de tomar comidas insípidas.

Consumir frutas

Sabemos que la fruta es uno de los alimentos que siempre tiene que estar en un menú saludable. Además, los frutos rojos son uno de los más consumidos gracias a sus antioxidantes y al gran aporte de vitaminas que nos brinda. Pero, ¿cuándo es mejor consumirlos?.

De nuevo, al igual que pasaba con los postres, la fruta es mejor no tomarla encima de comer. Bien es cierto que hay muchas teorías acerca de este tema. Se dice que si la tomamos tras la comida, la digestión será más complicada. Así que, puedes optar por otros momentos.

Lo ideal es por la mañana, así como a media mañana o a la tarde. Eso sí, si eres de los que necesitan una pieza de fruta después de comer, entonces opta por la pera o la manzana. De éstas se dice que no suelen alterar el proceso de digestión.

Ejercicio físico

Sabemos que además de una dieta equilibrada, lo necesario para bajar de peso es un poco de ejercicio. Aquí, de nuevo, debes dejarte llevar por los expertos que pueden determinar cada caso de manera más concisa. Aún así, te diremos que con 30 minutos será suficiente.

Aunque a veces nos pasamos horas, haciendo todo tipo de actividades, no siempre la estaremos aprovechando. Para ello, siempre es mejor hacer media hora, pero de manera intensa y correcta. Nada, salir a caminar o un poco de cardio son esas opciones.

Al ser menos tiempo, estaremos centrándonos en lo que necesitamos. Es por ello que la reducción de peso también irá ligada a este tipo de ejercicio. Puedes apuntarte a un gimnasio o puedes intentar algunas rutinas en tu propia casa, a través de vídeos.

Infusiones

Las infusiones no pueden faltar como hábito para perder peso. Aunque el agua es uno de los grandes pilares a la hora de perder peso, no siempre apetece. Así que, qué mejor manera de tomarla que en infusiones o té. Puedes elegir el sabor que más te guste.

No tendrás ya excusa para no deleitarte con ellas. Las infusiones son perfectas para adelgazar porque también nos están ayudando a la hora de perder toxinas. Además, nos sentiremos mucho menos hinchados, algo que será de agradecer.

Por lo tanto, ahora con la llegada del frío intenso, nada mejor que dejarnos llevar por los diferentes sabores de las mismas que tenemos en el mercado. Seguro que muy pronto, notarás el cambio. Además, nos podremos tomar varias al día.

Disfrutar de la comida

No estamos a favor de esas dietas estrictas que hacen perder peso, sí, pero rápidamente lo volverás a pillar. Así es que, tampoco debemos agobiarnos con las bajadas de peso. Necesitamos nuestro tiempo y el cuerpo, también lo sabe y responde a su manera.

Así que, por ello, necesitamos no ponernos una meta en cuanto a tiempo. Dejaremos que él haga lo que tenga que hacer. Eso sí, nosotros le vamos a ayudar con un gran empujón. Intentaremos que la comida sana y los alimentos frescos sean nuestra base.

No le daremos tanta importancia al hecho de bajar de peso, sino el que necesita. Lo importante es disfrutar de la comida e ir haciéndolo poco a poco. De nada sirve cambiar toda nuestra rutina de un día para otro. Siempre es mejor hacerlo con calma.