10 errores que cometemos al freír

Cuando una persona no sabe cocinar, se suele decir: “no sabe ni freír un huevo”, asumiendo que es lo más básico del mundo. Pero tal vez freír no sea tan fácil, y no se trate solo de saber echar aceite en la sartén. Cuando los expertos hablan, resulta que tenemos muchos defectos, y que probablemente sea cierto eso de no saber freír un huevo.

Por eso, hoy vamos a comentarte cuáles son los errores más frecuentes a la hora de freír, y cuál es la manera correcta. Así tú también puedes convertirte en un experto. En huevos fritos, filetes empanados… o lo que surja.