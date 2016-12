10 cosas más sucias que tocas diariamente

Hay personas que cada día bajan a la compra, otras cada semana. Sea cuál sea tu caso, sin duda, el carrito de la compra se hace más que imprescindible. Es mucho más cómodo de llevar que el cesto y desde luego, más espacioso. Así es que, un carrito de este tipo puede pasar por miles de manos.

Algo que desembocará en una invasión de gérmenes. Unos gérmenes que se posan en la barra donde posamos las manos. Aunque nos parezca que están más limpios que nunca, no lo estarán. En esta superficie, se dejan virus de todos los estilos.

Así es que, no está de más que llevemos un par de toallitas, con el fin de limpiar esta zona. Aunque no sea muy frecuente, por lo menos nos estaremos alejando de los virus, que nos pueden acarrear ciertos problemillas de salud que no necesitamos.