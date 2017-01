10 Condimentos peligrosos y habituales que están acabando contigo

Salsa de pescado

En las cocinas tradicionales españolas no solemos tener esta salsa de pescado. Si acaso, lo más parecido es el caldo de pescado. Pero no es lo mismo. Pero si eres un pelín hipster, has empezado a cocinar comida tailandesa, y es habitual que compres en tiendas de importación asiática, seguramente este es un ingrediente esencial para tus platos.

¿Por qué es peligroso? Por la cantidad de sal que contiene. Y no solo eso: el proceso para hacer esta salsa de pescado es depositar el pez recién pescado en un tarro con sal, y dejarlo al sol durante un gran período de tiempo. Incluso años. Esto de por sí, ya no suena saludable. Al parecer, una cucharada ya contiene la mitad de la cantidad de sodio que se recomienda al día. Y te aseguramos que no solo usas una cucharada.

Por otro lado, también corres el riesgo de que el pescado que ha sido enfrascado no esté en unas condiciones óptimas, y su exposición al sol solo haya empeorado su putrefacción. Sabroso, ¿verdad?