10 alimentos para comer después del ejercicio

Huevos

Los huevos son uno de los mejores alimentos que tenemos para recuperar la energía. Sin duda están llenos de proteínas que tanta falta nos hace. Así que, después de haber hecho un ejercicio intenso, es lo que podemos comer para reponernos.

Se dice que un solo huevo tiene unas 70 calorías y más de seis gramos de proteína. Así que, cuando hablamos de que la proteína tiene que estar en nuestra dieta, sin duda, podemos consumir un huevo y así, ya tendremos bastante dosis de la misma.

Lo mejor es tomarlo cocido ya que de esta manera podrás obtener la mayor parte de la proteína que dispone. Además es necesario combinarlo con un poco de verdura y ya tendremos una cena o una comida saludable y que hará que todo el cuerpo se reponga.

Moras

Las moras o demás frutos rojos y del bosque, son perfectos aliados para nuestra salud. Sin duda, son la gran base de la misma y es que se considera que cuentan con numerosos antioxidantes. Algo que las hace más que perfectas para comerlas cada día.

Además, si las comes después del ejercicio, todavía mucho mejor. Te estarás empapando de sus grandes virtudes, que son muchas. Los antioxidantes son perfectos tanto para el interior como la nuestra piel y cuerpo. Además, que es una fruta que está riquísima.

Así es que, se dice que consumiendo las moras, todavía podemos recuperarnos mucho más que con cualquier otra fruta que tengamos a nuestra disposición. La recuperación será tres veces más si consumimos las moras. ¿A qué estamos esperando?.

Nueces

Siempre se ha comentado que un puñado de nueces al día era uno de los mejores recursos para darle un poco de energía a nuestro cuerpo. Éste la necesita y mucho, así que, tenemos que aportarle grandes dosis para poder decir que luego nos responde.

Claro que lo que no podemos hacer, o por lo menos no debemos, es dejarnos llevar por los dulces u otros manjares que solo aportan calorías pero no los carbohidratos que necesitamos. En este caso, volvemos a apostar por un ingrediente saludable.

Así es que, debemos tomar un puñado de nueces cada día. De esta manera, nos estamos empapando de carbohidratos saludables al mismo tiempo que de un poco de energía extra. Sin duda, la mejor manera de estar siempre a tope.

Piña

Uno de los mejores alimentos que tenemos para todas las ocasiones, es la piña. Sin duda, es una de las más saludables ya que se considera diurética y como tal, nos ayudará a eliminar toxinas y líquido que no necesitamos para nada.

Así es que se puede convertir en un ingrediente de tus platos o de tus postres. Puedes integrarla en las ensaladas o bien, tomarla con un yogur, para tus postres o meriendas durante el día. Además, gracias a su frescura siempre se hace más que apetecible.

Se dice que es anti-inflamatoria. Por este motivo nos ayudará a cuidar y proteger el cuerpo ante ciertas inflamaciones o golpes que nos hayamos dado durante el entrenamiento. Así que, después de todo ésto, nada como añadirla a nuestro menú.

Plátanos

Aunque cuando hablamos de hacer dieta, los plátanos no suelen estar en ellas, nunca se puede decir nunca jamás. Sin duda, no está bien abusar de ellos ya que contienen bastantes carbohidratos. Aunque es por este motivo por el cual se puede hacer imprescindible.

Si estamos hablando de que los carbohidratos son básicos para nuestra alimentación, qué mejor manera que integrarlos con una fruta como ésta. Sabemos que será una manera más que saludable de decir que estamos haciendo lo correcto.

Además, si están compuestos por carbohidratos, tenemos que decir que serán de una absorción muy rápida. Algo que es vital para poder recuperar los músculos tras el duro ejercicio. Como ves, todas son ventajas, así que, no dudes en que tienen que estar en tu dieta.