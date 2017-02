Cuidado con estos móviles: son radioactivos

Ya nos lo decían nuestras madres hace unos años: hay que tener cuidado con los móviles. Que si no debemos dormir con ellos debajo de la almohada, o cerca de la cabeza, que nos va a salir otro brazo, y cosas así. Igual es un tanto exagerado, pero sí que es cierto que los móviles emiten radiación, y solo por eso, debemos estar alerta

Es por eso por lo que tienes que tener cuidado con algunos de estos móviles. Porque aunque pasan pruebas de seguridad, eso no quiere decir que no existe alarma o no exista ningún riesgo de radiación. Y es que ahora, ya es una parte más de nosotros y no estamos pensando en el daño que pueden llegar a hacernos.