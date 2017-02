Top 10: Los mejores videojuegos retro gratis

Outrun

Los juegos de coches y de carreras en general, siguen siendo todo un éxito. Uno de los grandes clásicos en este género ha sido, Outrun. El videojuego te permitía disfrutar de una gran música, así como de una gran velocidad con un coche más que perfecto.

Un juego que fue creado allá por el año 1986. En un primer momento estaba destinado tan solo a las máquinas recreativas. Aunque sin duda su gran éxito, hizo que se viera en otros dispositivos. El juego en sí, se trata de tener que recorrer un total de cinco etapas.

Todas ellas, antes de que el tiempo se termine. Además, tienes también un total de cinco coches diferentes para poder completarlas. Desde el Volkswagen hasta el Porsche. Todavía hoy lo podrás encontrar en varias páginas para darte un capricho totalmente gratis.

Street Fighter 2

Sin duda, los juegos de lucha también son otra de las temáticas más demandadas. Dentro de dichos videojuegos, nos encontramos con todo un éxito. El primero fue lanzado en el año 1987 y más tarde, en el 1991, aparecería el Street Fighter 2.

En este caso, contamos con personajes que podrás elegir. Un total de 4 jefes finales y como no, un final diferente para cada personaje. Cada uno de ellos es diferente en poder, así como en velocidad y hasta en las técnicas que se emplean durante el combate.

Además lo extraordinario del juego es que poseía grandes gráficos para ser de esa época. Además de ello, también se destacan las voces. Sin duda, llama la atención el control de los movimientos, ya que cuentan con bastante precisión. ¡Otro de los juegos para recordar!.

Paperboy

El videojuego Paperboy fue creado en el año 1985. ¿Lo recuerdas?. Se trata de un joven que va repartiendo periódicos por todos los hogares. Claro que para ello, tiene que ir esquivando numerosos obstáculos que se va encontrando en su camino.

Cada nivel era una ruta de reparto diferente. El joven tenía que entregar los periódicos en las casas pero sin duda, cuanto más cerca del lugar los dejaba, más puntos conseguirías. El objetivo real era el poder encestar cada periódico en su buzón.

Claro que aunque parezca fácil, no siempre lo era. Paperboy tenía que sortear unos peligros constantes que se le presentaba en su camino. Desde animales hasta bicicletas o coches que iban saliendo de sus garajes. Sin duda, es un juego original y divertido.

Frogger

El videojuego Frogger es del año 1981. Sin duda, es otro de los grandes clásicos que todavía circulan por la red, gracias a su éxito. Es uno de esos juegos a los que no te puedes resistir y menos, a echar tan solo una partido. ¡Seguro que vas a repetir!.

El objetivo del juego es llevar una rana hasta el lugar que le corresponde. Claro que aunque parezca muy sencillo, no lo es tanto. Ésta tiene que atravesar unas pantallas llenas de peligros. Los coches pasan a toda velocidad y eso no es todo, sino que también se encontrará hasta con lagartos y troncos.

Para un juego como éste, hacen falta varias destrezas. Aunque no lo parezca, tanto los reflejos como la rapidez de los movimientos tienen que ser primordiales a la hora de actuar. Si no has jugado nunca, no es tarde para que eches unas partidas.

Double Dragon

Las máquinas recreativas estaban de enhorabuena con este nuevo videojuego. Se trata del Double Dragon. De nuevo, parece que la lucha y las artes marciales son las protagonistas de uno de los juegos retro más impactantes de todos los de la época.

Alcanzó gran popularidad y es que, no era para menos. Contaba con muchas novedades, con respeto a otros juegos similares. En este caso, los gráficos estaba más renovados. Además, contabas con muchos escenarios, a la par que ataques, para un juego único.

Aunque también había algunos errores, se trata de un juego muy entretenido. Contabas con un total de cuatro escenarios. Algunos de ello se dividían en varias fases. Además, hay que mencionar que el juego contaba con dos finales diferentes, algo novedoso en este tipo de juegos.