Asistente de cocina: este simpático huevo será tu compañero ideal mientras cocinas

Con la popularidad que han alcanzado programas como MasterChef o TopChef, seguramente te haya entrado el gusanillo de comenzar a preparar todos los platos que te vayas a comer cada día. Ahora bien, el principal problema que puedes tener es que tú, de cocina, más bien poco. Y lo cierto es que necesitarías un asistente de cocina siempre que fuese posible. Alguien que te fuera enseñando, paso por paso, cuáles son los ingredientes que necesitas en cada momento; cuál es la cantidad idónea o, por qué no, te propusiera recetas interesantes cada día.

Pero, ¿qué te parecería tener un asistente de cocina en forma de gadget? Y, por supuesto, no estamos hablando de una Thermomix. La solución vendría de la mano de un invento bautizado como Hello Egg. Efectivamente, este simpático invento en forma de huevo será tu próximo asistente en la cocina. Fue presentado a finales del año pasado 2016 y durante una de la ferias tecnológicas más importantes del mundo, el CES celebrado en Las Vegas.

Cómo funciona este asistente de cocina?

Su funcionamiento es simple. Hello Egg nace para ser tu asistente de cocina ideal. Este invento en forma de huevo consta de un micrófono, de un altavoz y de una pantalla. Como ya te habrás figurado, su funcionamiento es similar a lo que se podría conseguir con el popular Echo de Amazon y su asistente Alexa.

Lo primero que debes saber es que no necesita estar enchufado a la corriente eléctrica en todo momento. Este asistente de cocina tiene una autonomía de entre 6 y 8 horas con una sola carga. Y, en segundo lugar, se puede cargar su batería inalámbricamente.

Pues bien, en este caso, el usuario preguntará a Hello Egg por recetas y el asistente de cocina devolverá la respuesta a esta consulta en forma de vídeo explicativo de cómo se prepara esa receta. Así de fácil. Hello Egg te irá guiando, paso por paso, por la preparación de tus platos favoritos.

Ahora bien, ¿que no quieres complicarte y quieres que el menú completo de la semana lo confeccione este asistente de cocina? Hello Egg se encargará de crearte un menú equilibrado y variado para todos los días de la semana. Según la compañía, tras este invento existe un completo equipo humano de experto en nutrición que darán soporte siete días y 24 horas.



¿Qué más puede hacer este Hello Egg

Como ya te hemos comentado, este asistente de cocina puede funcionar como uno de los populares asistentes de Amazon o Google. Por lo tanto, entre sus funciones se podrán encontrar habilidades tan interesantes como el poder preguntar el tiempo a diario o consultar las noticias más importantes del día. Hello Egg estará conectado a Internet las 24 horas —siempre que esté cargado—, por lo que podrá conectarse a los servicios informativos a los que estés suscritos.

Asimismo, otra de las funciones interesantes es que podrás reproduycir música desde este asistente de cocina revolucionario. Hello Egg puede reproducir música desde servicios como Spotify o similares. Mientras, que además de poder dar consejos y trucos usando su altavoz, tú podrás conseguir confeccionar tu lista de la compra sin tener que usar lápiz y papel; solamente deberás indicarle a Hello Egg cuáles son los alimentos que necesitas.

Precio y disponibilidad

El primer anuncio de Hello Egg fue llevado a cabo en septiembre del pasado año 2016. Sin embargo, no fue hasta enero de este año 017, y durante la celebración del CES 2017 en Las Vegas que la compañía fabricante de este asistente de cocina no hizo su presentación en público.

Según el fabricante, este asistente de cocina se pondrá a la venta a lo largo del primer trimestre del año 2017. Sin embargo, su precio aún no ha sido desvelado. Lo que sí se ha indicado es que se puede conseguir un mejor precio si se procede con una reserva del producto antes de que se ponga a la venta en todo el mundo.