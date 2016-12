9 cosas que no puedes hacer con un iPhone y sí con Android

Lo de tener un iPhone ya no está de moda. Los últimos modelos de iPhone tienen un precio que es una auténtica locura, y además no están exentos de fallos. Imagina pagar más de 1000 euros por un móvil y que en tres meses tenga problemas, como sobras en la pantalla o apagones de repente.



Esta no es la única razón por la que, cada vez, merece más la pena comprar un dispositivo Android. Hay listas de cosas que se pueden hacer con un Android y que con un iPhone y su sistema operativo no se pueden ni imaginar. Vamos a verlas, para que recuerdes que no siempre lo más caro es lo mejor.

Siguiente Sin duda una de las mayores quejas sobre iPhone es lo poco que duran sus baterías, lo que es normal, teniendo en cuenta cosas como la enorme pantalla que tienen y todo lo que corre en background siempre.



Dispositivos Android como One plus, Motorola o Samsung parecen haber descubierto la clave para solucionar este problema en sus teléfonos. Para ello ofrecen los modos de ahorro de energía que exprimen hasta la última gota de batería antes de que el dispositivo se apague.



El modo ahorro funciona de diversas formas en cada dispositivo, pero todos tienen en común que pasan a gastar el mínimo para aprovechar el teléfono hasta el final. Así que ten esto en cuenta al comprar un nuevo Smartphone.

