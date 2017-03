9 tecnologías que han cambiado el mundo en 2016 y tu no lo sabes

La tecnología cada vez va a un ritmo vertiginoso, y no nos estamos dando cuenta de que el mundo está cambiando de forma inesperada hacia un futuro de lo más incierto. No sabemos si estaremos dominados por las tecnologías, o seguiremos dominándolas. Lo que es cierto es que hay algunos inventos a tecnologías de las que no sabemos nada.

Así pues, hoy te enseñamos algunas tecnologías que ya han cambiado el mundo, y que lo están cambiando, para bien o para mal, o aunque no esté nada decidido. Seguramente no conozcas nada de esto, pero te pondrás al día, y podrás fardar en la próxima fiesta. Si te interesa, lo mejor es que sigas investigando.