10 herramientas secretas de Google que no sabías que existían

Nueva York de 1926

En ocasiones quizás nos preguntamos cómo sería el poder ver la vida de hace varios años. Una opción que no siempre es posible, aunque en este caso gracias a las herramientas secretas de Google, sí podremos disfrutar de unas vistas increíbles.

Nos remontamos a Nueva York y al año 1926. Gracias al cine, Google nos da la oportunidad de poder disfrutar en primera persona de un entorno único. Si te gustan las películas de fantasía y más en concreto, “Harry Potter” o “Criaturas fantásticas y dónde encontrarlas”, estás de suerte.

Puedes entrar en Google Maps y en su buscador, tendrás que escribir, New Yor Fantastic Beasts. Se te desplegará una nueva pantalla donde podrás disfrutar de los rincones de película. Tanto es así que verás los apartamentos Goldstein, así como el Banco Nacional Steen.

Juego Pacman

Los juegos están muy presentes entre las herramientas secretas de Google. Uno de los más conocidos por todos es Pacman o el Comecocos, como bien lo hemos conocido por aquí. Era un juego de lo más sencillo pero a la par muy divertido.

Nos hemos pasado horas y horas conectados para poder controlar el laberinto y hacer los puntos máximos. Pues bien, Google tiene en su haber una forma de seguir manteniendo este juego. No necesitamos buscar entre diversas páginas ni tampoco descargar nada.

Solamente tendremos que escribir en el buscador, Play Pac-Man Doodle. A partir de aquí ya nos saldrá el juego y verás lo bien que te lo vas a pasar. Sin descargas ni esperas de ningún tipo. Un juego de ayer, hoy y de siempre que tendrás a un click.

Puesta de sol

Son muchas personas que aseguran que la puesta de sol es uno de los momentos más especiales. Que no hay belleza que la supere, a no ser que hablemos de la salida del sol. Ésta también nos permite disfrutar de un espectáculo de la naturaleza.

Pues bien, si quieres sorprender a alguien o bien, a ti mismo, nada como poder disfrutar del momento concreto en que se produce un espectáculo como éste. Las herramientas secretas de Google nos permiten dar con la fecha exacta en la que se dejará ver.

Es, de nuevo, muy sencillo. Tendremos que escribir en el buscador: “puesta de sol”. Aunque si quieres disfrutar del amanecer, entonces cambia por “salida del sol”. Te saldrá toda la información que necesitas. Ya que dada tu ubicación te dará una fecha y hora concreta del momento.

Burbujas

No, no se trata de un juego en sí, aunque puedes descargarlo como si lo fuera. Es una de las herramientas secretas de Google, pero nos ayudarán en nuestra vida real. Cada vez que colgamos un cuadro en la pared, necesitamos medir y elegir el lugar concreto y correcto.

Esto es porque si no lo hacemos así, puede que dicho cuadro quede un poco torcido. Así que, como no queremos que la pared cuente con numerosos agujeros, tenemos que controlar bien cada ángulo. En lugar de tener un utensilio especial para ésto, puedes hacerlo con el móvil.

Para ello tienes que entrar en Google, escribir en la barra de herramientas, “Bubble Level”y te saldrá la aplicación que hará posible esta opción tan especial. A partir de ahora, la podrás llevar en el teléfono porque no sabes cuando tendrás que medir bien las distancias.

Juego del dinosaurio

Sin duda, cada vez que nos sale la pantalla cuando no tenemos conexión a internet, nos tirábamos de los pelos. No le hacíamos caso al dinosaurio que aparecía en ella. Solamente al mensaje de que no podíamos seguir navegando hasta que volviera a conectarse el equipo.

Pues bien, lo que no llegamos a conocer hasta tiempo después es que el dinosaurio en cuestión podía dar mucho juego, nunca mejor dicho. Mientras vuelve internet, Google pone a nuestra disposición un juego original y entretenido mientras esperamos.

Se trata de un dinosaurio que va saltando una especie de cactus. Aunque parezca así de sencillo, poco a poco irá teniendo más velocidad, lo que hace que tengamos que dar saltos más rápido y ahí entran nuestras capacidades de reacción. ¿Has jugado a este juego?.