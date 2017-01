10 tatuajes ideales para madre e hija

Dicen que los tatuajes son para siempre… a menos que vayas a pasar por una sesión de láser. Sin embargo, cuando te haces un tatuaje, vas con la idea de que va a durar durante mucho tiempo. Así que son muchas las personas que intentan que tenga un significado concreto o algo profundo.

Pero no tiene por qué ser así. Tú haces especial a tu tatuaje y no al revés. Y si no, solo hay que ver a estas personas, que se han tatuado a juego, porque tienen uno de los lazos más fuertes que existen: el de madre e hija. Si tú también te lo estás pensando, puedes ver estas ideas, que son lo más.