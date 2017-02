Todos los amantes de Olvido Hormigos (y no, no está su marido)

Polémicas y amantes

Vamos a comenzar con uno de los últimos casos de amantes de Olvido Hormigos. No hay foto, porque aún no se ha desvelado la identidad del hombre en cuestión, pero sí que se saben algunas cosas de él. Ella misma afirmó en la revista “Lecturas”, que tuvo un affair con un alto ejecutivo de televisión.

Todo esto se sitúa entre su salida de “Gran Hermano”, y una fiesta que organizó el programa detrás de las cámaras. No duró demasiado, y además, no quiso revelar la identidad del hombre, para que no pensaran que había flirteado con él para tener una carrera televisiva. Aún así, el resultado es el mismo, ¿verdad?