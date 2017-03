Mia Khalifa responde a un fan que se tatua su imagen

La actriz de cine para adultos Mia Khalifa saltó a la fama por hacer algunas escenas con un hiyab puesto. Aunque ha reconocido con es musulmana, esto le supuso un ascenso estratosférico en el sector. Aún así, lo acabó abandonando por sentirse muy defraudada con el sector del cine para adultos.

Esto fue en el 2015, pero tuvo un gran tirón. Tanto, que tiene muchísima popularidad hasta el día de hoy y todavía tiene muchísimos seguidores. No es solo eso, sino que aunque dejó la industria pornográfica, sí que ha continuado siendo camgirl, y ganándose la vida con ello. Plataformas como pornhub se han encontrado con una mina de oro, que todavía está generando muchísimo dinero.

¿Cuál ha sido la noticia ahora? pues que un hombre en Brasil admiraba tanto a esta chica, que se ha tatuado su cara. Lo subió a las redes, sin pensar que llegaría a los ojos de la actriz porno… pero sí que fue así. Entonces, lo que ocurrió fue que ella contestó de la manera más inesperada. Porque lejos de sentirse halagada, se desquitó con él, y lo humilló.

Lo que escribió fue lo siguiente: “Antes que nada, eres un idiota. En segundo lugar, mis cejas no son iguales. Tercero, ¿dónde te hiciste ese tatuaje, en un sitio de 2×1? Pareciera que mi nariz estuviera saliendo de lo más profundo del infierno. ¿Qué clase de idiota marcaría su cuerpo para siempre con esto? Esto no es genial ni halagador… eres un idiota. Buena suerte explicando significados para esto en el futuro. Idiota”

A nosotros nos parece una respuesta demasiado efusiva y excesiva. Y la verdad es que muchísimos usuarios de internet han saltado furibundos a la respuesta, diciendo que el acto de este hombre era de admiración, y que el hombre en cuestión no se merecía la humillación. A esto se suma también la contestación del propio fan, que dijo que a pesar de esa respuesta, no había pensado en borrarlo porque no le parece para tanto.

Además, añadió que no esperaba que lo viera, que solo es una persona de una ciudad en mitad de la nada en Brasil, y que estaba muy dolido. Que no se esperaba que la estrella le llamara idiota, desde luego. Pero que no se arrepiente de habérselo hecho, y que no le ha dolido tanto como para hacer que se lo borraran. Por tanto, aunque no tenga un final feliz, da que pensar.