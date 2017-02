9 animales transparente realmente increíbles

Mariposa alas de cristal

En realidad se llama “Mariposa Greta Oto“, pero se la conoce más bien como la mariposa con alas de cristal. No hace falta que expliquemos por qué, porque se ve a primera vista. Resulta que la mariposa de alas de cristal tiene su hábitat natural en Colombia, y parece ser que es un insecto bastante tranquilo.

Es más, suele disfrutar del néctar de una sola flor a la hora de alimentarse, pues se dice que no les gusta tener prisa. A lo mejor es por eso por lo que se les ha conseguido captar muy bien en fotografías. No es que sea un animal extraño, pero no se puede negar que su belleza es singular. Y solo porque hay partes suyas que son transparentes.