12 gatos posando como chicas sexys

Aunque se dice que las comparaciones son odiosas, en este caso nos darán un toque de humor para comenzar el día. Las chicas sexys están vistas desde otras perspectivas y gracias a los gatos. Nuestros felinos también saben cómo posar ante una cámara y, en la mayoría de las ocasiones, de una forma muy sensual.

Las chicas sexys y con estilo pin-up están siendo copiadas por las posturas de los gatos, que hoy te presentamos. Unas instantáneas de lo más originales y divertidas que no podrás dejar de mirar. Unas imágenes que llegan de la mano de Rachael Aslett, que anuncia Hurly-Burly, una tienda de ropa.

Dulce pose

Si es que los gatitos pueden ser de lo más dulces. Sino, que se le lo digan a nuestro protagonista de hoy. Cuando son tan solo unos bebés, pueden hacer todas las poses que quieran que siempre los veremos como los más lindos y mimosos.

Algo similar es lo que ocurre aquí. Por un lado, tenemos a una bella mujer con claro estilo pin-up. La joven está sentada, pero de una manera muy sensual. Apoyando su cuerpo sobre uno de sus brazos, mientras que el otro se deja llevar hasta la zona de la mandíbula.

Esto permite que la cabeza se quede un poco ladeada, con la mirada un poco perdida. El gatito también hace lo mismo, lo que nos permite disfrutar de un resultado final más que especial. Nos dan ganas de llevárnoslo para casa. ¿No te pasa a ti lo mismo?.

Jugando con la barra

La sensualidad va en aumento, cuando vemos cómo una de las chicas pin-up, se sube a una barra. Claro que en este caso, dicha barra contará con una especie de silla. Sin duda la comodidad no está reñida con la sensualidad que nos deja esta imagen.

La joven aparece con un ajustado corpiño y parece la envidia de todos los presentes. Sobre todo de nuestro otro protagonista. El gato parece que también quiere apostar por bailar con barra. Claro que a él le sirve la pata de una silla.

Sin duda, las piruetas no se hacen esperar. Lo vemos casi en el aire, con las dos patas de delante en el aire y una de las traseras, enganchada en dicha barra. Sea como fuere, es un momento digno de ser retratado, porque siempre nos sacará una sonrisa.

Flexiones

Cada uno hace las flexiones como bien puede. En este caso, la joven parece haberse subido a una báscula y mientras estira totalmente las piernas, echando el glúteo hacia atrás, se agacha para poder tocar los pies con las manos. Eso sí, su cara es de asombro total.

El gato también va por el mismo camino. Parece que está jugando con algo y es lo que le lleva a adoptar esta pose. Se trata de hacer una gran flexión, ya que él puede llegar a tocar el suelo con la cabeza. Eso sí, no le da tiempo de mirar para la cámara.

Ya nos podemos hacer una idea de cómo terminará una pose así. Seguro que la voltereta será su mejor opción para terminarla. Si queríamos ver posturas originales y casi, imposibles, lo hemos conseguido gracias a una como ésta. ¿Qué te parece?.

El columpio

La foto que tenemos sobre estas líneas, no es de lo más sencilla para poder ser imitada. En primer lugar, tenemos una linda joven que se lo está pasando genial, montada en un columpio. El aire deja volar su vestido y también la sonrisa con la que nos deleita.

A su lado, está el otro protagonista de una imagen y pose como ésta. Parece que a él no le hace falta el columpio en sí. Aunque es difícil verlos sobre dos patas, aquí tenemos una buena prueba de ello. La cámara estaba en el momento justo y apropiado.

Parece que se está despertando o bien, intentando escalar por el cristal, sin un claro resultado positivo. Sea como fuere, la pose está muy lograda porque cuenta con el protagonismo de estar bien estirada, que es la sensación que nos aporta la original.

La caída

Hasta las caídas pueden resultar muy divertidas, cuando se hacen para la pose de la cámara. La joven parece que estaba trabajando entre la hierba seca, cuando de pronto resbaló y cayó al suelo. Para ello, tanto sus manos como los pies se elevan.

Sencillo, ¿no?. Pues sino que se lo digan a nuestro compañero el gato. Él también parece haberse caído, pero de un largo sueño. Mientras se estira y se va despertando abre la boca como si no hubiera un mañana. Del mismo modo, también parece levantar sus patas.

Eso sí, sin olvidarnos de las patas delanteras que, a modo de brazos, también quedan sobre la cabeza. Una forma muy especial de interpretar una imagen como ésta. Tan solo le faltaría uno sombrero y la imagen estaría más completa que nunca.

Montar en bicicleta

¡Montar en bicicleta nunca fue tan sexy!. Seguro que tú eres de los que te pones un pantalón de chándal, una camiseta así como deportivos y sales a hacer un poco de ejercicio. Esta joven tenía claro que para ser sexy hay que vestirse de otra manera.

Además de contar con un vestido, también se ha enfundado en unas medias de liga. Eso sí, hay que destacar que hasta lleva tacones para pedalear. Algo que no necesita el gato que la imita. Él lo tiene claro, la comodidad ante todo para andar en bici.

Así que, debido a su tamaño, sabe bien dónde colocarse. Nada mejor que el manillar para poder descansar un poco de una larga jornada. Una forma de estar concentrado y bien apoyado, aunque el viaje no sea más que con la mirada. ¡Algo es algo!.

En la ducha

Parece que la temperatura va subiendo y nada como darse una buena ducha. La joven también opina lo mismo y ha llenado un poco la bañera para tal fin. Claro que cuando se disponía a ducharse, el agua sale en más cantidad de lo que se pensaba.

Parece que algo no va bien, sino que se lo digan también a nuestro gato. Él, al intentar imitar esta bonita imagen, se ha llevado un buen chorro de agua. Del mismo modo que la joven, también guiña un ojo…¿o quizás sean los dos?. Sin duda, el humor está muy presente.

Aunque sabemos que los gatos no es que amen los baños, hoy no le queda más remedio que tomar uno. Seguro que tras él, ya no se le ocurre volver a pasar por el mismo lugar otra vez. Claro que nosotros lo agradecemos debido al buen resultado obtenido.

Bajo el agua

Como parece que nos ha gustado el agua, seguimos con ella y con los baños. La joven se ha metido a la piscina para hacerse unos largos. No es necesario bañador, no siquiera gorro de ducha. Es mucho más natural de esta manera tan especial.

Claro que así nos exponemos a que el cabello haga lo que quiera y nos deje una imagen como ésta. Algo que nuestros gatos pueden aprovechar para copiar. Sobre todo, todos aquellos que cuentan con un pelo bastante prominente y sedoso.

Además, si la instantánea está captada en el momento justo, tendremos un resultado tan especial. Tan solo con un salto, nos dejará un torbellino de pelo como éste. En lugar de pasar por la piscina, parece que ha salido de la lavadora.

Piernas arriba

Otra de las poses más sexys que nos vamos a encontrar en estas imágenes pin-up, son en las que vemos cómo las piernas se elevan. En este caso, la joven sonriente está sentada y colocándose sus medias de liga. Para ello, levanta una pierna.

Una forma muy sensual de posar y más, si lo hace el gato. No es de extrañar que justo antes o después de la siesta, los gatos se limpien con su lengua. Para ello, intentan llegar a esas zonas que no siempre pueden. Así es que, necesitan levantar las patas.

Tal como indica esta imagen, hay que cazarlos en el momento justo. Parece que le falta la sonrisa y es que, seguro que no estaba por la labor de echarse una foto en esos momentos íntimos. De todas formas, a nosotros nos queda una imagen muy especial.

Tumbados hacia atrás

Si sentadas o de pie pueden dar lugar a unas poses muy sensuales, tumbadas no se quedan atrás. En este caso, la joven se deja caer sobre una cómoda superficie hacia atrás. Deja que su melena se esparza por el suelo, mientras eleva suavemente las piernas.

La mirada parece perdida hacia un lado y como no, tenemos que fijarnos en el gato que la imita. Además, cuenta con el pelo de un color similar que ya es un punto a su favor. Eso sí, parece no enterarse de mucho, ya que debe estar en el quinto sueño.

A pesar de contar con su espacio para dormir, una vez que están soñando pueden estirarse o llegar a la postura que vemos. Se cae de espaldas, mientras también levanta sus patas delanteras. Las traseras no tienen tiempo de hacer lo propio.

Preparados para dormir

No podía faltar la imagen en la cama con un picardías. Desde luego la joven sabe bien cómo posar de manera sensual. Una pose de lo más estudiada aunque a priori, parezca todo lo contrario. Hasta la pose de sus manos cuentan con un aire sexy.

A su lado está su nuevo compañero. El gato también presente simular un imagen tan sexy como la que tiene a su derecha. Él también sabe colocar las patas de una forma perfecta. Mientras las traseras se acomodan, las delanteras hacen lo propio.

Eleva un poco el cuerpo para centrar la mirada hacia la cámara. ¿Se puede ser más profesional?. Parece que realmente lo tenía todo bien estudiado y ahí vemos el resultado tan fantástico en forma de pose sexy y de imagen explosiva.

Combinación de patas

De nuevo, nos quedamos con una imagen donde se nos muestra a la mujer, tumbada sobre su espalda. En este caso, se ha puesto cómoda para poder hablar por teléfono. Del mismo modo, también eleva sus piernas, dejando ver todos y cada uno de sus encantos.

Al gato no le hace falta ningún tipo de teléfono para hacer una de las posturas más complicadas. También se ha tumbado sobre su espalda, mientras eleva todas sus patas. Casi, casi, se está haciendo un lío con ellas pero desde luego imita a la perfección.

Como vemos, no seríamos nada sin nuestras mascotas y sin el humor. Una buena mezcla que se refleja en una idea tan original como ésta. Una forma de ver el estilo sexy desde otra perspectiva, un tanto más felina. ¿Qué te han parecido estas imágenes?.