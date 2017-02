Los secretos mejor guardados del matrimonio de Juan Carlos y Sofía

Juan Carlos y Sofía

Según se cuenta, el amor entre ambos no surgió a primera vista. Son muchos los rumores que apuntan a que la conveniencia era uno de los puntos clave para poder realizarse esta unión. Aunque en aquella época sí se comentó que se había conocido y enamorado al instante.

Parece que la historia tan bonita no ha sido. Según algunos periodistas, Sofía sí llegó a mencionar que se trataba del hombre su vida, tiempo después del enlace. Algo que Juan Carlos ya no comentó de la misma manera. Reconoce que no estaba totalmente enamorado.

Según parece, a Sofía sí le gustaba él. Algo que estaba muy bien visto ya que ella venía de una familia real. Según parece tampoco su noviazgo fue un camino de rosas, ya que Juan Carlos no se llevaba del todo bien con la que iba a ser su suegra.

Olghina de Robiland

Se dice que la primera novia de Juan Carlos fue Olghina de Robiland. Ambos se conocieron en el exilio y opina de él que era un hombre muy simpático, a la par que cercano, aunque siempre un poco atrevido. Algo que a ella le gustaba porque también contaba con una forma de ser parecida.

Según parece, hay unas biografías no autorizadas que van más allá en esta relación. Algunos afirman a que la hija de Olghina es de Juan Carlos. Ella optó por el silencio, sobre quien era el padre de su pequeña. Algo que la madre de Olghina no podía soportar.

Quería que su nieta creciera con un padre a su lado. Un hecho que según parece terminó en los tribunales pero solo en parte de la familia de Olghina. Desde luego, al monarca no lo salpicó. De la hija de esta mujer se sabe muy poco, solamente que vive en Nueva York.



Bárbara Rey

Todavía estas semanas se ha hablado de un hecho como éste. Ha salido al descubierto que otra de las supuestas amantes de Juan Carlos, ha sido Bárbara Rey. Hace más de veinte años cuando, supuestamente, tendrían lugar los encuentros entre ambos.

Se conocieron por medio de Adolfo Suárez, quien era amigo de Bárbara. Todo esto sucedió en la denominada época de la transición. Según parece, Juan Carlos se integró en la familia de Bárbara como uno más. Disfrutaba de las reuniones familiares y las comidas de domingo.

En los años 90, Bárbara cambió de domicilio para estar más cerca del Monarca. Se dice que los encuentros nunca tuvieron lugar en La Zarzuela. Aunque duró mucho tiempo, Juan Carlos puso fin a la relación. Bárbara no estaba dispuesta a ello diciendo que tenía grabaciones e imágenes comprometidas de ambos.

María Gabriela de Saboya

Se dice que hubo una época en la que Olghina y María Gabriela de Saboya compartían buenos ratos junto a Juan Carlos. La primera sabía la existencia de la segunda y es que hoy en día, asegura que Gabriela era mucho más guapa, pero se la impidieron.

Gabriela era amiga de Margarita de Borbón, hermana de Juan Carlos. Fue de este modo cómo se conocieron. Ella dice de él, lo mismo que la anterior, que era un hombre muy gracioso. Cuando estaban juntos iban al cine y también al casino en los días libres como el domingo.

Del resto, insiste en que se escribían muchas cartas. Hay rumores de que ella era una de las grandes candidatas como futura reina de España. Parece que la familias estaban de acuerdo en ello, aunque Franco parece que no tenía la misma idea.

Marta Gayá

Aunque hasta el momento no se había hablado mucho de las historias de Juan Carlos, parece que todo comenzó cuando entró en escena, Marta Gayá. Según parece la acompañó hasta Suíza porque ella iba a someterse a una operación de cirugía.

Se ha reconocido que Juan Carlos se enamoró ciegamente de ella. Marta vivía en Palma, pero sus viajes a Madrid eran muy frecuentes. Algunos reconocían que se trataba meramente de trabajo, pero otros, ya podían intuir que era algo más.

Algunas publicaciones se enteran de que el Rey se encuentra en Suíza, pero se mantiene que es por temas de salud del mismo. Otras opiniones era que estaba descansando. Algo que generó una gran confusión y el Rey tuvo que volver de inmediato.