Los 8 Mejores TRUCOS para el iPhone 7

Creeme, puedes hacer mucho mas de lo que piensas con tu iPhone y este video te acerca todo lo que tienes que saber. En este resumen podrás ver un TOP de los 8 mejores trucos para sacarle el máximo partido a tu iPhone 7 y iPhone 7 Plus con IOS 10.

Si, en cambio, tienes un iPhone 6S o un iPhone 6S Plus, no desesperes, la mayorías de los trucos valen también. Venga, no te pierdas de sacarle el máximo provecho a tu iPhone. Te recomendamos el truco que te muestra cómo los widgets pueden salvarte la vida ya que están siendo una herramienta de complemento fascinante para nuestro móvil.

Sin más, a ver el video!

Compartir en Facebook