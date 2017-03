Los 10 restaurantes de moda en Madrid para 2017

Corral de la Morería

Uno de los grandes restaurantes de moda en Madrid es el llamado, Corral de la Morería. Cuenta con una gran tradición a sus espaldas, así que no importa si lo has visitado ya o si vuelves a deleitarte con él, porque en este caso no hay fecha de caducidad.

En este lugar podrás disfrutar de una cena más que deliciosa pero también abrir los sentidos con un gran espectáculo. El espectáculo corre a cargo del flamenco, que deleitará tu mejor velada. Además, podrás disfrutar de unos platos exquisitos.

Desde sopas hasta pescados y carnes. Una carta de lo más variada y siempre con los mejores precios y productos. Eso sí, no te puedes ir del local sin un buen postre. La carta te dejará con un buen sabor de boca y te hará repetir en alguna que otra ocasión más.