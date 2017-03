Las claves para desarrollar memoria fotográfica

Método militar

Como todas las habilidades, sí es cierto que necesitamos de una base y luego, pasaremos a mejorarla con práctica. Pues algo similar es lo que nos ocurre con este tipo de memoria. Necesitamos de alguna práctica y veremos cómo poco a poco avanzamos.

El método militar es uno de los más comunes. Necesitas estar en una habitación oscura, con una lámpara sobre la mesa y también un papel en blanco. Tú estarás sentado mirando al papel. Apagarás la luz y mientras está apagada, el recuerdo del papel permanecerá en tu mente.

Cuantos más segundos practiques, la idea del papel en tu mente, más tiempo permanece. Cuando lo tengas, puedes pasar a un papel con un párrafo en su parte central. Miras para el párrafo, apagas la luz un par de segundos y enciendes de nuevo. Cuando vuelvas a apagar la luz, seguro que en tu mente ves el párrafo o parte de las palabras. Con la práctica, conseguirás memorizarlo completo.

Método Loci

En este caso hablamos del método Loci que se basa en convertir cierta información en imágenes. Primero tienes que elegir un lugar que conozcas bien. Puede ser tu casa o tu rincón favorito. Una vez que lo tengamos en mente, buscaremos la ruta para poder llegar a él.

Todo, de manera mental. Ahora tienes que pensar en todos los detalles que te vas encontrando desde en punto de partida hasta el lugar elegido. En este caso, puedes apuntarlos en una hoja. Ahora, esos detalles los puedes relacionar con lo que quieras recordar.

En este caso no importa si lo que queremos memorizar no tiene nada que ver con el lugar y la ruta elegida. Mucho mejor así. Se dice que cuanto más original sean los detalles, mejor quedarán grabados en nuestro cerebro. ¿Lo has probado ya?.

Cadenas

Cuando necesitamos memorizar cosas más grandes, entonces tendremos que hacer lo que se le llama cadenas. Las cadenas de memoria son perfectas para los números largos o bien, para una lista de la compra. Se trata de relacionar cada número con un objeto o cosa.

De esta manera, cuando pienses en un número, se te vendrá la imagen de la cosa o animal que has pensado. Cuando unimos todos los números, bien es cierto que se nos pueden poner por delante imágenes de lo más variadas. Aunque es una de las formas de activar nuestra memoria.

Si son muchos nombres comunes para memorizar, entonces puedes unirlos entre ellos en una historia. Imagina una situación donde todos sean protagonistas, a modo de cuento. Verás como se te vendrá a la memoria y te acordarás de todos.

Hábitos

Sin duda, a pesar de los ciertos métodos que nos podemos encontrar, también hay que seguir una serie de pautas para poder disfrutar de unos resultados más increíbles que nunca. Está claro que una de ellas es siempre la práctica. No nos saldrán a la primera.

La mente necesita de un tiempo de preparación. Claro está que tampoco podremos decir con exactitud cuanto tenemos que esperar. Quizás en un par de semanas puedas ver la evolución y en otros casos, se necesita cerca de un mes.

Se dice que la meditación va a mejorar la memoria. Así que, no dudes en disponer de unos minutos cada día para ella. El descanso también es perfecto para relajar la mente y para que cada día pueda volver a intentarlo y estar activa de nuevo.