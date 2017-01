La personalidad de Trump a través de la grafología

Todos sabemos que la grafología es una técnica que nos permite saber rasgos de una persona a través de su letra. Así que, para conocer un poco más al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los grafólogos se han puesto a analizar su firma y desde luego, el resultado que se obtiene de ella, te va a impresionar.

La personalidad de Trump ya se ha dejado ver en algunos de sus comportamientos y hasta en ciertos comentarios. Claro que ahora, y gracias a la grafología, todo puede ser mucho más claro y conciso. ¿Qué clase de persona es Trump?. ¿Qué es lo que oculta su personalidad?. ¡Hoy te lo contamos todo!.

Irascible

La personalidad de Trump queda al descubierto, gracias al estudio de varias grafólogas. Uno de los rasgos que se aprecian nada más ver su firma es que es una persona irascible. Así se transforma cuando se enfada y es que, se irrita mucho en este terreno.

Según parece, en los momentos de cabreo, no hay quien lo pare. Parece que Trump puede caer en esos momentos más de la cuenta. Los enfados siempre son episodios de un comportamiento negativo, pero en este caso están a la orden del día.

No lo califican como violento, pero está cerca de serlo. Según parece se muestra un tanto agresivo y en ocasiones, puede perder los papeles en un momento de enfado. Su actitud tan fuerte, es lo que delata que no sabe contenerse ni pensar fríamente.

Psicópata

Aunque muchas personas ya lo habían comentado, y sin ver la firma ni saber de estudios de grafología, ahora se confirma. Una de las grafólogas afirma que cuenta con algunas pinceladas psicópatas. Ésto se muestra en la forma de los trazos al escribir.

Además, es una persona que no muestra empatía por los demás, que nunca se pone en los zapatos del otro y que además, no es nada flexible en este tema. Parece que eso de los acercamientos a la gente no se producirá en este caso y debido a su personalidad.

Además de la falta de empatía, también se revela que le encanta el poder. Ésto se vería en ciertos ángulos de su letra. Algo que también ya muchos han comentado en su momento. Desde luego, parece que es una persona más complicada de lo que todos suponían.

Impulsivo

Otra de las cualidades que también parece que no nos sorprenden, es que se trata de un hombre bastante impulsivo. Según parece, por las cualidades de su firma, no piensa mucho las cosas antes de actuar. Es una persona bastante impaciente.

Algo que la pasa factura en muchos aspectos de su vida. Esto se refleja en la forma de la escritura. Parece que lo hace todo rápido, con mucha prisa y sin fijarse en el resultado final. Algo que indica esa impaciencia que estamos comentando.

Aún así, también los grafólogos coinciden en que, según la personalidad de Trump, éste se muestra más relajado en público. En privado es totalmente diferente. Así que, nos podemos hacer una ligera idea de lo que tiene que ser de puertas para dentro.

Complejo de inferioridad

Otro de los rasgos de la personalidad de Trump es que ha tenido complejo de inferioridad. Ésto se puede comprobar al hacer los trazos de su letra tan altos. Es como decir que está por encima de los demás, pero al mismo tiempo, tiene que destacar.

Los grafólogos no saben si ha tenido algún tipo de problemas durante su infancia o juventud, pero algo ocurre. Al escribir letras con un trazo alzado es porque se necesita corregir un problema de inferioridad. Es algo similar a decir que ahí está él.

Una forma de destacar de nuevo y de mirar por encima del hombro a los que lo rodean. Por, quizás, algunos problemas en su vida, necesita que el resto de la gente lo admire. Además, le encanta que lo adulen y busca la admiración así como el protagonismo.

Terco

Otros de los estudios, tal y como vemos en el vídeo superior, nos indican que es una persona terca. Sí, la personalidad de Trump también indica que además de terco es cabezota e impulsivo. Si él lo piensa, él lo dice y lo hace.

Nadie ni nada lo va a parar en su cometido. Tanto es así que muchas personas ya están temiendo que haga todo lo que comenta y rumorea. Parece que su personalidad deja claro que no es de pensarse las cosas más de dos veces, para él es mejor solo una.

Se dice que es una especie de macho alfa. Si hay un combate él jamás daría un paso atrás. Es un líder y así quiere sentirse ante todos. Parece que el miedo no va con él y está dispuesto a mirar siempre hacia delante, pase lo que tenga que pasar.

¿Las ideas poco claras?

Quizás no hace falta mucho estudio para determinar esta teoría. Parece que a pesar de ser impulsivo, obstinado y todo lo anterior que estamos comentando, la personalidad de Trump nos deja con otro rasgo que es bastante curioso para un presidente.

Parece que no tiene las ideas claras, o por lo menos, eso es lo que demuestra. Si primero dice una cosa, meses más tarde hará otra. Quizás ésto tiene su base en la reforma sanitaria. Obama había conseguido un seguro médico para millones de personas y muy asequible.

Aunque Trump en un primer momento dijo que lo mantendría, parece que no va a ser así. Según se comenta, la reforma sanitaria se va a anular. Así es que, parece que o miente, o es que en realidad las cosas no las tiene nada claras.

Inteligente

Sin duda, una de las mejores cualidades de la personalidad de Trump es la inteligencia. Después de todo lo que venimos comentando y que los grafólogos coinciden en ello, han determinado un punto que puede ser positivo para el presidente.

Se dice que las personas que tienen este tipo de letra son más inteligentes. Quizás es una manera de desconectar de todos los demás y que, como ya vimos, de captar la atención. Además, también se dice que lleva una barrera y que realmente solo se muestra en la intimidad.

Es una persona de pensamiento rápido, que le gusta mucho debatir. Según su tipo de letra, parece que muchos expertos lo consideran casi un genio. Su inteligencia brilla más de lo que parece, claro que siempre estamos hablando de un estudio de una firma. Habría que ver un poco más allá.

Parecidos razonables

Uno de los últimos datos, que nos han parecido más curiosos en cuanto a la personalidad de Trump es su parecido con un comandante nazi. Himmler y Trump cuentan con una firma muy similar. Quizás coincidencias, sí, pero de cara al estudio da mucho de qué hablar.

En ambos casos, los trazos de la firma se elevan justo en el centro de la misma. Esto indica las connotaciones más negativas. Sin duda, parte de las que ya hemos mencionado. Además de la soberbia y de ser una persona altiva, también indica que se siente superior.

Sin duda, quizás muchas personas crean que estos rasgos coinciden realmente con la personalidad de Trump, y es que, la grafología no miente. Además de ello, siempre habría que hacer un estudio más profundo, pero las bases ya las tenemos.