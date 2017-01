Las reacciones más brillantes de Celebrities a los Paparazzi

Las celebrities se ven rodeadas y perseguidas de paparazzi casi todos los días. Sabemos que algunos dicen que es el precio de la fama, pero desde luego, tiene que ser un poco incordio no poder caminar por la calle tranquilos. En ocasiones, ellos reaccionan de la mejor manera posible y éstas también han sido retratadas.

Las reacciones más brillantes de las celebrities a los paparazzi son aquellas que cuentan con esas pinceladas de humor o de ironía. Seguro que muchas de ellas te van a sorprender y más, por venir de esos famosos de siempre. ¡Descúbrelo por ti mismo!.

Jim Carrey

Todos conocemos a Jim Carrey. El actor siempre se ha dejado ver protagonizando las mejores películas de comedia. Así es que, parece que en la vida real no se queda alejado de esa imagen. A pesar de haber pasado por momentos muy duros en los últimos meses, siempre cuenta con su dosis de humor.

Un humor que en ocasiones también se traduce a la ironía pero que deja a todos con la boca abierta. Hace ya algunos años de esta imagen, pero desde luego, todos la seguimos recordando de igual manera: con una sonrisa en los labios. Jim y su pareja paseaban por la playa.

En primer lugar, se puede ver como ella llevaba un bañador negro y Jim, unas bermudas. Cansados de las fotos de los paparazzi, decidieron hacer un gran cambio. Ella se pondría un vestido y sería él quien se dejaría ver con el bañador que antes lucía su pareja.

Dustin Hoffman

Otro de los grandes actores de todos los tiempos es Dustin Hoffman. El veterano actor también parece que ya está cansado de los fotógrafos que lo persiguen allá por donde va. Claro que la fama es lo que tiene y más, ser un gran nombre como él.

Dustin sale a hacer los recados como cualquier persona, aunque él, cuenta con un aluvión de cámaras que no lo dejan pasear tranquilo. No es la primera vez que el actor recurre a una técnica como ésta. Una de las más originales y divertida que hemos visto.

Se intenta esconder tras aquello que va encontrando por la calle. A modo de película de policías y ladrones, Dustin aprovecha los buzones de correos o incluso los árboles de la calle para colocarse tras ellos, mientras sostiene su móvil en una de sus manos.

Jennifer Lawrence

Otro de los lugares donde los fotógrafos suelen reunirse, es en las entradas o salidas de los restaurantes. Las celebrities van a cenar con sus amigos o quizás, con una nueva pareja y claro, ellos tienen que hacer su trabajo para poder tomar la primera instantánea.

Parece que Jennifer Lawrence ha vivido en carne y hueso este detalle. La joven siempre es uno de los grandes reclamos por los paparazzi. Claro que en este caso, ella decidió darles algo nuevo que fotografiar. Jennifer salía a la calle con unos dientes de morsa.

Unos dientes que no eran otra cosa que las cañitas que se colocan en las bebidas. Una forma estupenda de que la imagen que van a sacar, tenga una gran dosis de humor y optimismo. ¡Seguro que ésto dará mucho de qué hablar!, ¿no lo crees?.

Alec Baldwin

Si algunos se esconden, otros hacen gestos divertidos, lo de Alec Baldwin no sabríamos en qué posición encuadrarlo. Claro que en primer lugar sabemos que es él, debido a los numerosos medios que se han empeñado, porque no hay muchas evidencias de ello.

En este caso, ha recurrido a taparse por completo bajo la sábana. Así que, solamente se pueden ver sus zapatos y la parte baja de sus pantalones. Hasta parece que la gente de la calle se queda un poco asombrada, gracias al look que el actor muestra.

Quizás así llaman más la atención, sin duda, pero por lo menos saben que no le dejarán su rostro. Quizás ese día no haya dormido bien y no quiera mostrar las imperfecciones de su cara. Sea como fuere, Alec Baldwin es el protagonista, aunque no te lo creas.

Simon Cowell

Simon Cowell es directivo de la compañía Sony. Además ha sido productor de bandas musicales muy importantes y lo hemos podido ver como jurado en el programa “The X Factor”. Pues bien, es otra de las celebrities más perseguidas.

Claro que él también hace gala de su buen humor. Si los fotógrafos querían sacar una imagen del productor hablando por teléfono, casi lo consiguieron. Parece que un día de relax ante el sol y el calor, nos deja una imagen de lo más original y divertida.

En ella se muestra a Simon sin camiseta pero con algo curioso. Parece que las frutas son las protagonistas de la instantánea. Una naranja en la boca, para hablar lo menos posible, se une al plátano de la oreja a modo de teléfono. ¡Unas vacaciones de lo más sanas!.

Cara Delevingne

Las celebrities cuando se ven muy presionadas, suelen optar por los gestos. Claro que algunos de ellos no son de lo más educados que podamos decir. Todo lo contrario a la modelo Cara Delevingne. Ella parece que también se lo toma con buen humor.

Seguro que está más que cansada de tener que hacer frente a los paparazzi. Pues en esta ocasión, tenía el día de lo más agradable. En un primer lugar, parece que está mandando un beso, un tanto forzado pero no deja de ser beso para los periodistas.

Claro que finalmente, posa con un gesto de lo más divertido. Así ya pueden decir que quizás no salió de casa con su mejor cara. Porque no siempre hay que salir perfecta en las fotos, sino, con gran alegría. Seguro que así, las fotos llegarán más lejos.

Bruce Willis

El actor Bruce Willis, pasa de gestos. Aunque en su rostro se dibuja una sonrisa, esto es por lo que viene a continuación. Él tampoco se esconde como hacen otras celebrities. Él da la cara, pero de una manera que quizás a los paparazzi no les hace gracia.

Si es un día caluroso, aún puede ser que la broma salga divertida. Pero eso de lanzar una botella de agua hacia los fotógrafos quizás no es del todo entretenido para ellos. Ni corto ni perezoso, Bruce sujeta la botella de manera que el agua cae a borbotones.

Parece que a él le hace gracia y que incluso hasta pueda mojarse ante su broma. Seguro que después de tantos años de profesión, también ha lidiado con reporteros y fotógrafos de todo tipo. Una de las grandes reacciones de los famosos.

Leonardo DiCaprio

El actor Leonardo DiCaprio tampoco quiere ser descubierto. Desde luego, muy poca gente diría que es él, pero lo es. Similar a alguno de sus compañeros de profesión, DiCaprio quiere ser poco visto, aunque quizás de esta manera lo sea más de lo que cree.

Se ha enfundado en un gran chaquetón y ha encogido sus hombros hasta esconder su cabeza. Claro que ésto no es nada bueno para las cervicales, ya que puede crearle una dolorosa contractura. No contento con ello, también la gorra es protagonista.

De este modo, no sabemos cómo puede ni caminar. Quizás por la parte de la cremallera pueda ver lo que va pisando. Aunque no es la primera vez que se esconde. También lo hemos visto con un paraguas, pero medio cerrado y sin lluvia de por medio.

Uma Thurman

El caso de Uma Thurman es de lo más dulce. Parece que la actriz no le importa que la fotografíen en una terraza o sin maquillar. Ella lo lleva bastante bien porque también es bastante el tiempo que lleva en escena. Los paparazzi llegan en el momento menos oportuno.

Un momento de relax para las celebrities, se puede convertir en todo lo contrario con la presencia de cámaras. Claro que siempre saben por dónde salir. En primer lugar, Uma parece de lo más extrañada al ver los fotógrafos tan cerca de donde está.

Claro que luego, si todos esperaban otra reacción, quizás es la mejor que se podía esperar. Lanza un bonito beso a todos los presentes. Una forma de reconocer el trabajo que también ellos están haciendo, aún a pesar de que pueda resultar incómodo.

Ryan Gosling

El actor Ryan Gosling tiene muchos motivos para estar feliz. Además de contar con todo el apoyo de su mujer y familia, acaba de recibir un Globo de Oro como premio al mejor actor de musical o comedia, por la película, “La, La, Land”.

A pesar de que la imagen es anterior, está claro que el actor tampoco puede pasar desapercibido. Son muchas las reacciones que hemos visto de él, pero nos quedamos con esta en forma de pedorreta. Sí, ese gesto que muchos niños todavía siguen haciendo.

En lugar de sacar la lengua de una manera más evidente, se queda con este gesto divertido e ingenioso. Como vemos, gran parte de las celebrities se lo toman a modo de humor. Aunque no siempre es así, ya que el acoso de la prensa hace mella en ellos.