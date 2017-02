10 verdades totalmente horribles que nadie admite

Todos hemos stalkeado

O dicho en español: todos hemos espiado a alguien a través de las redes sociales. Principalmente a nuestras exparejas. Que de repente encontremos el perfil de un antiguo novio nos parece una mina de oro. Porque vamos a pasar horas viendo las fotos y los comentarios. Solo por curiosidad, claro.

No es que tengamos pensado volver con él o queramos hacerlo. Es cuestión de que queremos saber qué ha sido de su vida. Y si la cosa acabó mal, realmente estamos deseando que no le vaya tan bien. Pero por estadística, lo más seguro es que sí que se lo haya pasado bien, y que le esté yendo estupendamente. Pero nunca admitirás que has estado viendo las redes sociales de tu ex.