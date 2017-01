10 momentos vergonzosos captados con la cámara

Hoy en día no es de extrañar que todos los momentos se queden grabados para siempre. Esto es porque las nuevas tecnologías nos permiten guardar tanto lo bueno, como lo menos bueno. Algo así es lo que vamos a ver hoy. Se trata de 10 momentos vergonzosos que ha captado una cámara, quien pasaba por allí.

Cuando decimos que no estamos donde deberíamos, no se puede aplicar a estos momentos. Eso sí, no creas que solo te pueden pasar a ti, los famosos también están implicados. Sí, descubre esos momentos embarazosos, de los que nadie se libra. ¡Increíble, pero cierto!.

El tesoro oculto

Parecía un bonito y tranquilo día de verano, cuando esta joven pareja se disponía a darse un buen chapuzón. Claro está que entre que el agua estaba fría y las pocas ganas de hacer unos largos, se entretuvieron a la entrada del mar. Como no, ajenos a cualquier cámara.

Parece que había algo que ella tenía que descubrir. Si es que en ocasiones la curiosidad puede matar al gato. Ni corta ni perezosa, la joven retira la goma del bañador para ver qué es lo que se oculta en su interior. Eso sí, el joven como si la cosa no fuera con él.

A su alrededor nadie se percata del momento, pero ahora todos podemos apreciarlo. Una forma de pasar el rato, de ir descubriendo cosas nuevas y de esos momentos adolescentes que todos nos parecían de lo más interesantes. ¡Un momento de lo más embarazoso!.

Momentos en una gasolinera

Porque parece que las gasolineras dan mucho más de sí. Esos momentos entre echar gasolina y el túnel del lavado, siempre pueden esconder algo más. La gente no se da cuenta que las cámaras los rodean y desde luego, nos podemos encontrar cosas como las que vemos en el vídeo.

Desde algún que otro baile, para pasar el frío o bien, aprovechar para subir la ropa interior que en ocasiones se desliza. Claro que algo más fuerte es la mujer que aprovecha para llevarse el papel. En casa seguro que le dará numerosos usos.

¿Qué me decís del que se coloca el peluquín?. ¡Si no lo veo, no lo creo!. Momentos vergonzosos o quizás, originales y divertidos para todo el resto, aunque para las personas que son protagonistas quizás no lo sean tanto. ¿Has hecho algo similar en las gasolineras?.

Disimulando

Bueno, aunque tampoco es que el disimulo sea demasiado grande. Se nos van los ojos y es una expresión muy común que aquí podemos ver al pie de la letra. Porque no siempre la mejor vista está en la cámara que nos enfoca. En ocasiones, la tenemos justo al lado.

¿Para qué perder tiempo mirando al frente, cuando a nuestro lado hay algo mejor?. Seguro que ésto lo debió de pensar el joven. Llegó el momento de la graduación y desde luego, la fiesta estaba servida. Su pareja estaba más guapa que nunca y había que decírselo.

Claro que no siempre se puede decir con palabras. En ocasiones los hechos también son los que nos delatan. El fotógrafo no pudo haber sido más conciso y concreto. Ahora, este día lo van a recordar siempre, con una gran anécdota.

Descuidos de la televisión

Como no, en la televisión también nos hemos encontrado con esos momentos vergonzosos o embarazosos. Los famosos, tal y como antes mencionábamos, no se salvan de sufrir un momento así. Uno de los más comentados fue el que sufrió Janet Jackson.

Delante de millones de personas Justin Timberlake hizo que uno de los pechos de Janet quedara al descubierto. A partir de este día se dice que las emisiones se hacen unos segundos más tarde para evitar situaciones así. Algo similar también le sucedió a Nicki Minaj.

Parece que la ropa no siempre se pone de acuerdo y que nos deja momentos como éstos. Hasta en el fútbol también un pantalón puede hacernos jugar una mala pasada. Algo que ante miles de espectadores, todavía cobra mayor importancia.

Presentadores de televisión

Los presentadores de televisión también tienen que sufrir alguna que otra situación incómoda. En ocasiones, puede deberse a meteduras de pata pero otras, a que la gente de su alrededor no se lo pone nada sencillo. Parece que las bromas se suceden.

En este caso, también nos encontramos con momentos únicos. Unos minutos de gloria para más de uno que tiene que entorpecer, de alguna manera, la emisión en directo. Otros presentadores ya no se prestan a ello y cuando ven que alguien se les acerca, lo empujan.

Los ataques de risa también son uno de los detalles más habituales, así como los momentos incómodos cuando el entrevistado se te echa a llorar o llega un insecto no deseado. Desde luego, en estos casos, los momentos vergonzosos también quedan inmortalizados.

Las manos en la masa

Si lo hubiéramos querido hacer a propósito, no hubiera salido mejor. Lo que comenzó siendo una inocente foto en la playa, parece que se vio empañada por una visita. Una visita que tampoco se ha cortado y ha sido pillada con las manos en la masa.

La joven de azul, pone su pose estudiada para tener un recuerdo en ese lugar. Claro que lo que no sabía era que se iba a llevar un recuerdo del lugar y de la gente que pasaba por allí. Una mujer se va acercando caminando, pero no solo eso.

Sino que parece que el picor le ha dado tan fuerte que se ha abierto el pantalón, y como no, ha comenzado a rascarse. Algo de lo más habitual pero quizás si no sabes que una cámara está más cerca de lo que piensas y que también ha inmortalizado el momento.

Alfombra roja

Las alfombras rojas son uno de los puntos de encuentro de premios y famosos. Sin duda, cuando hay una alfombra roja, sabemos que el día es más que especial. Las celebrities se dejarán ver con sus mejores galas y los rostros conocidos no se hacen esperar.

Claro que en ocasiones, aunque esté todo muy bien preparado no siempre sale bien. Algunas veces los errores de vestuario les llevan a tener que replantearse los looks. Claro que por otro lado, las caídas también están presentes cuando el vestido pesa, y mucho.

Los momentos más vergonzosos pueden quedar cuando se abalanza sobre ti un supuesto fan o una persona que quiere su momento de gloria. Ahí la capacidad de reacción del personaje en sí, también quedará grabada para la posteridad.

Papel higiénico

Aunque si no nos fijamos bien, casi puede pasar como desapercibido, en este caso, ya os decimos que el problema de la imagen está en el papel higiénico. ¿Te ha pasado alguna vez?. Desde luego, es uno de esos momentos en los que claramente decimos: “¡Trágame, tierra”!.

En este caso, parece que la fiesta es en casa y desde luego no tienen que verte de esta guisa si sucediese en un lugar público. Aunque finalmente, parece que ya da igual donde sea, porque las imágenes recorrerán todo el mundo antes de que nos demos cuenta.

La joven al ir al baño no terminó de hacer su trabajo. El papel también quiso ir a la misma fiesta que ella. Parece que la acompaña a cada paso. Además, no le combina nada con el look que lleva. Un contraste demasiado llamativo que quedará para la eternidad.

La tira de moscas

Cuando te piensas que estás y eres de lo más sexy, las fotografías van saltando cada poco tiempo. Es normal que inmortalices un estado o un cuerpo. Pero claro, siempre hay que pensar que no solo es éso. El escenario también cuenta con un papel fundamental.

Si te vas a echar una foto, con una pose sensual, tienes que procurar que a tu alrededor esté todo bien recogido y perfecto. En este caso, la chica parece que no atendió a su espacio, sino que se vio tan ideal que no podía perder la ocasión de una imagen.

Una imagen que también cuenta con sorpresa. La tira de las moscas aparece ahí colgando y desde luego, da de todo menos belleza a la imagen. Quizás sean muy eficaces por la cantidad de insectos que tiene, pero desde luego, no necesitábamos comprobarlo.

Momentos incómodos

Todos y cada uno de los momentos que estamos viendo son bastante incómodos. Claro que aunque, se suele tratar de descuidos o de personas que quieren un minuto de gloria, en ocasiones pueden ir un poco más allá. En este vídeo, podemos ver un par de incidentes.

Desde luego, podían haber terminado mucho peor y todo, por mala suerte o por no contar con la precaución posible. Hablamos del momento moto que empuja a la reportera sentada en la parte posterior. O bien, el golpe que se lleva el presentador debido a la tabla de skate.

Son muchos los momentos vergonzosos que tenemos en la televisión. Así que, hoy hemos hecho una buena selección de los mismos, donde en ellos no se libra nadie. Ya sean o no famosos, todos ellos pueden ser víctimas de unos momentos como éstos.