11 fotos realmente inspiradoras

Muchas veces perdemos la fe en la humanidad, cuando vemos actos que nos parecen bárbaros. Sin embargo, aunque no te lo creas, sigue habiendo muchas personas en el mundo, y muchas de ellas tienen buenas intenciones. Y gracias a esas personas, el mundo es un lugar mejor, desde luego.

Si crees que has perdido la fe en la humanidad, aquí tienes unas cuantas imágenes que harán que esa fe vuelva. Porque un mundo mejor no se hace de la noche a la mañana, sino que pequeños actos buenos se van juntando cada día, hasta que nos damos cuenta de que el mundo, de repente, no es tan malo.