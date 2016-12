Famosos gays que lo ocultaron y acabaron saliendo del armario a escobazos

La homosexualidad en pleno siglo XXI sigue siendo tabú para mucha gente, que no lo acepta o lo ve como algo malo. Por esta razón, entre otras, son muchos los famosos que siendo gays deciden no contarlo y no salir del armario.

Pero muchas veces a algunos de estos famosos se los ha sacado del armario caso a la fuerza, sin haberles dado la oportunidad de no contar sus preferencias sexuales, que sería lo lógico en un mundo desarrollado y con sentido común. Vamos a recordar algunos de estos famosos.