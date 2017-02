Esto es lo que hicieron con el dinero algunos ganadores de la lotería

La lotería es algo que te cambia la vida. Se cree que normalmente para mejor, y suele ser así. Pero la verdad es que no todas las historias tienen un final feliz, y no todo el mundo sabe gestionar bien su dinero. Siempre pensamos: “¿qué haría si me toca la lotería?”, y pensamos en vivir a todo trapo, cuando no debería ser así.

Es por eso que te vamos a contar algunas de las historias que han ocurrido de verdad, en España, a personas que han sido premiadas, ya sea con la lotería de Navidad o un juego de azar.