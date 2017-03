¿Cómo es la Puerta del Infierno?

Hay fenómenos, tanto naturales, como de causas humanas, que suelen llegar a ser atracciones turísticas por diferentes motivos. Uno de ellos es la llamada Puerta del Infierno, cuyo nombre real es “Pozo de Darvaza“. Si miras las fotos, llegarás a comprender por qué la gente lo ha conocido como la Puerta del Infierno.

En realidad, esto no es un fenómeno natural, sino que es un antiguo pozo de prospección de gas que está situado en Turkmenistán. Todo esto esconde una triste historia, porque en 1971 hubo un accidente, que fue el que creó el cráter. Se formó un agujero en el terreno, que ocupaba 69 metros de diámetro, y llegaba hasta los 30 metros de profundidad.

En realidad, habían encontrado una cueva subterránea que estaba llena de gas natural. A causa del accidente, el cráter se tragó todo el equipo de los geólogos que estaban trabajando el terreno, así como las tiendas donde se alojaban. Como podía ser peligroso que se quedara el cráter así, por si había escapes de gas naturales, los expertos decidieron prenderle fuego.

Se supone que esto iba a durar un par de días, que era lo que tardaría en extinguirse el fuego. Sin embargo, lleva activo desde el año 1971, y ha habido varios intentos por apagarlo, pero han fallado en todos los casos. Dentro de poco se van a cumplir medio siglo desde que se creó, y la gente lo ha llamado así, Puerta del Infierno, porque tiene toda la pinta de que van a salir criaturas terroríficas de ahí.

La temperatura del cráter suele llegar a los 400º centígrados, lo que supone una muerte segura si algo vivo cae dentro de ese agujero. Para llegar hasta ahí, tienes que ir a la pequeña aldea de Darvaza, en Turkmenistán, y de ahí, ir al desierto. Esto no tiene por qué ser difícil, porque es una de las atracciones turísticas del país.

A primera vista, muchos creen que es un cráter producido por un meteorito, pero no, no ha sido así. Por la noche, cuando ya se ha ido la luz del día, el efecto es impresionante, y es una de las cosas que merecen la pena ver de aquí. No hay ninguna valla que limite el cráter, así que hay que tener mucho cuidado, y todo corre bajo tu cuenta y riesgo. Dicen que no ha habido ninguna víctima, al menos turista, pero que una persona local no tuvo tanta suerte, y fue engullido por esto.

En la distancia, verlo cuando oscurece es verdaderamente impresionante. Así que solo nos queda preguntar: ¿Visitarías la Puerta del Infierno?