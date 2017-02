Las casas más flipantes del mundo

Si pudieras diseñar tu casa de cero, ¿cómo lo harías? Hay mucha gente que tiene la oportunidad, y que decide hacer algo original, y termina siendo un elemento turístico a tener en cuenta en su ciudad. A lo mejor esto es un tanto exagerado, pero por si acaso es tu idea, te vamos a enseñar alguna de las casas más flipantes que existen en el mundo.

Porque aunque creas que ya has visto muchas cosas en el mundo, te darás cuenta de que todavía te quedan muchas más por descubrir. El mundo es un pañuelo, dicen, pero no tanto como para conocer cada rincón. Y estas casas te abrirán más los ojos, de eso no hay duda.