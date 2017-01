9 ejemplos claros de que en algunos casos la pubertad hace maravillas

Cuerpo trabajado

Un claro ejemplo del cambio en la pubertad la tenemos aquí. No se porqué pero parece que hay una época de nuestra vida en la que el físico no nos importa en gran manera. Tenemos la cabeza en otros mundos y nos dejamos llevar por los momentos.

De este modo, podemos apreciar cómo el joven en un primer momento, aparecía con esa melena delante de la cara, que poco favorecedora es. Más que nada porque se queda siempre apagada y con ese acabado asimétrico que parece enredarse en la zona de las puntas.

Claro que por otro lado, las gafas tampoco son un modelo de tendencia. Desde luego, las comparaciones son odiosas pero viendo la imagen de la derecha, se nota que el trabajo y la ayuda del paso del tiempo han conseguido que luzca tan estupendo y favorecedor.

Fotos del colegio

Cuando nos ponemos a mirar las fotos del colegio, nos entran ganas de quemarlas todas. Sí, es un recuerdo y todo es muy bonito, sobre todo la época pero es que los looks que teníamos que llevar y que nos imponían las modas del momento, dejan mucho que desear.

En este caso, también es brutal el cambio y hay que reconocerlo. Más de 10 años han tenido que pasar para poder el cambio que disfrutamos en imágenes. El corte de pelo no le favorece demasiado, claro que el cabello largo ya empieza a ser otro tema.

Además, la feminidad se ha puesto de su parte y la ha transformado en una preciosa joven. Un rostro lleno de inocencia y belleza que nada tiene ya que ver con la imagen de la izquierda. Lo único que tienen en común es la sonrisa.

Chico de la playa

Al igual que la primera imagen que hemos visto, el trabajo, las horas y dedicación a esculpir el cuerpo, también tiene mucho qué ver. El cambio es más que evidente y no se trata solo del paso del tiempo en sí. Como bien decimos, hay que sacar tiempo para ejercitarnos.

La vida más saludable tiene que ser un estilo de vida para poder conseguir resultados tan estupendos como éste. Además, como no podía ser menos, el cabello también es una de las mejores manera para poder vernos más estupendos que nunca.

Un buen corte de cabello también dará paso a un look mucho más idóneo. Eso sí, lo que parece que no cambia son las facciones que desde luego, siempre hay que tener una buena base, como es el caso, que no necesita de nada más para resaltar como lo hace.

Los mejores años

Parece que los ejemplos como éste abundan más de lo que pensamos. De nuevo el cabello medio o largo, así como el pelo fino y en corte redondo es una de las grandes bases de los más jóvenes. Pero claro, no por ello significa que sea favorecedor.

Seguro que con un corte de cabello apropiado, los resultados serán más que brillantes. Además, cambiar de vez en cuando de gafas puede ser otra de las enormes soluciones que tenemos. Si hacemos ambas cosas a la vez, y dejamos pasar unos años, tendremos este resultado.

Ahí lo podemos ver mucho mejor que explicar. El cambio radical en el joven es muy evidente. ¿Quien lo diría, verdad?. Así que, a partir de ahora, tenemos que cuidar mucho cada estilo que elegimos, sobre todo, en esos años tan difíciles.

De niña a mujer

Con las niñas también pasa lo mismo. Seguro que te has cansado de escuchar a tu madre, en su momento, cuando siempre te decía que el cabello largo daba mucho trabajo. Así que, qué mejor que llevarlo siempre corto o con media melena.

Claro que a algunas personas no les queda muy bien. Sobre todo, va a depender los rasgos y del tipo de cabello que cada una tenga. Este joven así lo puede decir y es que, su cambio tampoco se queda atrás que sus anteriores compañeros.

Parece que en plena adolescencia ha decidido cambiar de estilo a ver qué podía salir de ahí. Así que, sí, ha salido y bien. El cabello ha tomado el largo adecuado y el maquillaje ha hecho su aparición. Además, se ha olvidado de las gafas. Algo que no le sienta nada mal.