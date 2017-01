10 piercings que puedes esconder fácilmente

Debajo de la lengua

Empezamos por los piercings que están en la boca. Aunque no te lo creas, puede ser en muchísimos sitios, pero la gente solo conoce los más típicos. En cualquier caso, si crees que un piercing en la lengua no te va, puedes hacértelo debajo de la lengua, ya que no se vería a no ser que tú lo enseñaras.

Vamos, que su rango de visibilidad es muy baja. Y no solo eso, dicen que también es una de las zonas de la boca donde menos duele, y como hay menos vasos sanguíneos en esa zona, a la hora de hacértelo no vas a sufrir demasiado, y tampoco sangrarás en exceso.