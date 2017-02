10 misterios que aún no tienen explicación lógica

¿Por qué soñamos?

Sabemos que los sueños están dentro del proceso de dormir. A veces nos acordamos una vez hayamos despertado y otras, no sabemos qué es lo que ha ocurrido en nuestras horas de sueño. Sin duda, que soñamos todos los sabemos, a pesar de no acordarnos.

Se dice que a lo largo de nuestra vida llegamos a soñar un total de 6 años enteros. Una parte del cerebro deja de funcionar, mientras que otra se activa por partida doble. Así que la parte teórica sí que la sabemos. Hay gente que cree que se trata de impulsos del cerebro.

Claro que muchos otros, relacionan los sueños con el estado de ánimo, con las preocupaciones y con la vida en general. Así que, todos sabemos cuál es el proceso de los sueños, pero nadie puede contestarnos de manera clara, por qué soñamos.

Aparición de las especies

Todos sabemos que los animales se van reproduciendo, pero si lo pensamos bien, el primero de todos…¿cómo llegó hasta la tierra?. Aparte de ciertas teorías religiosas, la explicación científica sigue siendo todo un misterio sin resolver.

Algunas de las especies de animales e incluso de plantas, no cuentan con antepasados. Es por ello que no se puede determinar cómo llegaron realmente. Uno de los ejemplos más claros son los anfibios. Parece que no se sabe exactamente cuándo aparecieron.

Además lo que sí se sabe es que los primeros animales terrestres, sí contaban con un cuerpo desarrollado y perfecto. Así es que, tiene que haber un punto concreto donde todavía no se ha descubierto su origen y el porqué de esas especies tan perfectas.

Materia oscura

¿Sabes de qué está hecha la materia oscura?. Sin duda, la denominada materia oscura se puede definir como una materia o energía del universo. No emite ningún tipo de luz, de ahí su nombre, pero sí influye en la velocidad de las galaxias.

Se dice que casi el 30% del universo está compuesto por ella. A ciencia cierta se le ha denominado como una materia no visible, con lo que estaríamos ante la duda de si realmente existe. Aunque a partir del año 1933 Fritz Zwicky quien la propuso como tal.

No se sabe de qué está compuesta, aunque parece que sí que influye en todo lo que tiene a su alrededor. Las teorías apuntan a que quizás está compuesta por partículas elementales. Aunque como bien decimos, no hay nada que sea del todo certero.

Vacas pastando

Alejadas de todo ruido de la ciudad, todavía nos podemos encontrar con estos animales en los verdes prados. Las zonas de la montaña nos permiten disfrutar de un entorno mágico y único. Las vacas pastando es una de las piezas clave de este paraíso.

Hasta el momento, la gran mayoría las hemos visto a diario. Las vemos cómo disfrutan pastando de una hierba fresca pero lo que no se había reparado es en el gesto que hacen cada vez que pastan. Tuvo que venir Google Earth a mostrárnoslo.

No son todas las vacas, pero desde luego sí una gran parte de la misma las que hacen este gesto. Parece que tienen una brújula en su cabeza, ya que cuando comen la giran hacia el Norte o el Sur. Solamente hacia esos dos puntos cardinales.

Ronroneo del gato

El ronroneo de gato está considerado con uno de esos sonidos que te relajarán. Así que, si estás un poco estresado no tienes más que ver el vídeo que te hemos dejado y desconectar durante unos minutos. Todos conocemos este sonido que proviene de su garganta.

Aunque en ella no hay ningún órgano digamos especial que haga este ruido. Parece que cuando entran en una fase de sueño o de bienestar producen el ronroneo. Además cuando lo escuchamos, entonces dejaremos de oír su corazón. Además, el ronroneo no se para.

Es decir, mientras ellos inspiran y exhalan, el ruido no se entrecorta. Así que, los expertos indican que estos ruidos vienen de las cuerdas vocales. Unos ruidos que nosotros escuchamos de este modo. También se dice que puede ser una manera de curar sus heridas.