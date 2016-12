10 frases que nunca debes decirle a alguien que está triste

Una de las frases más importantes que no debemos pronunciar, pero sí lo hacemos y de manera frecuente es: “Intenta no estar triste”. Claro, como si éso fuera tan sencillo de llevar a cabo. Cuando uno tiene este sentimiento, no es que lo haya decidido por iniciativa propia.

Una persona triste y deprimida es porque tiene a sus espaldas numerosos motivos para estar de esta manera. Claro está que tú conocerás mejor que nadie a ese familiar o amiga, pero tienes que descartar este tipo de frases. Intenta no pronunciar la palabra triste.

Siempre es mejor abrir nuevas conversaciones de manera que la persona intente pensar en otras cosas por unos minutos. No todo el mundo quiere abrirse en los primeros cinco minutos de conversación. Le daremos un poco de tiempo para que ella decida cuándo cambiar el chip.