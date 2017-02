10 fotos que muestran cómo vivían los nativos americanos hace más de 100 años

¿Dónde vivían?

Los nativos americanos vivían entre Norteamérica y también Sudamérica. Una larga extensión donde colocaban su campamento y podían disfrutar de unas vistas bastante agradables, en la gran mayoría de las ocasiones. Las tiendas de campaña son las protagonistas de esta imagen.

Parece que no distan mucho de las que solemos ver en las películas del Oeste. Como hubo diferentes tribus, los nativos americanos se agruparon en función de sus costumbres o religión así como lengua hablada. Es por ello que llegaron a abarcar diferentes zonas.

Aunque no todas las tribus eran igual de grandes. Algunas contaban con pocos miembros, mientras que otras destacaban por ser mayoría. Las principales zonas elegidas para poder sobrevivir, eran cercanas a los ríos y en zonas llanas.

Baile de máscaras

En esta imagen podemos ver retratados un grupo de bailarines. En este caso, la imagen data del año 1914 y la tribu en cuestión es Qagyuhl. Sin duda, los nativos americanos tenían claro que las pinturas también eran una gran base para ellos.

Tanto en ocasiones sobre la misma piel, como en este caso, a modo de máscaras. Sin duda, una manera de rendir homenaje a la que dejar visible sus creencias para llevarlas a cabo a través de unos bailes. Aunque lo parezca, no eran sencillas de hacer.

Más que nada porque no contaban con los materiales que hoy en día todos podemos conocer. Las pieles, trozos de madera y cuerda, son las bases para unos vestidos de disfraces de lo más originales. Algo que para ellos, era una parte vital de su cultura.

Transporte

Además de los caballos, los nativos americanos también podían viajar en canoa. En este caso, se usaban para unos trayectos más complicados, lejanos y que se trataba de momentos únicos. Es por ello que en este caso vemos llegar parte de una tribu.

Una tribu llamada Kwakiutl, quienes parece que hoy tienen un día grande. Desde luego se dice que van a acudir a una boda, así que para ello se han puesto sus mejores galas. En este caso, parece que las pieles son las que cobran una vital importancia.

Pero no solo a modo de vestido, sino que también parte de la cabeza la llevaban adornada. Todos tenemos claro que una boda es uno de los grandes acontecimientos que todos tenemos en la vida y se celebra siempre de una manera especial, tal y como hacían ellos.

Terreno de los nativos

En una imagen como ésta, vemos que no todo el terreno de los indígenas era un cuento de hadas. En ocasiones, tenían que encontrarse con largas extensiones de terreno bastante desértico. Claro que para ello podían contar con los caballos.

Lugares bastante apartados que a muchos de nosotros hasta nos cuesta creer que lo pudieran atravesar para obtener más comida o para llegar hasta otra nueva tribu. Una imagen como ésta deja bien claro el paso de los nativos hacia otras tierras lejanas.

La belleza de la imagen deja claro el espacio donde se encuentran, pero también la visa de la unión del pueblo. En este caso, se trata de Arizona, más concretamente del Cañón de Chelly. Ellos en cuestión, son un grupo de los Navajos.

Formas de supervivencia

Los nativos americanos, cuando estaban asentados en una zona, podían vivir perfectamente. Por un lado estaba la caza y por otro, el agua. Además, hacían unos canales para que de esta manera el agua les pudiera llegar perfectamente a donde se asentaban.

Del mismo modo, también podían encender hogueras, aunque no muy grandes para asegurarse que el fuego no se iba a extender por toda la zona y provocando así todo una masacre en el terreno. Aunque a veces les era fácil encontrar comida no siempre era así.

Así que, cuando la comida ya no era abundante, tenía que buscar otro sitio donde asentarse. Sin duda, era mucho más sencillo el tener que cambiar todo el campamento pero estar cerca de una fuente de comida, que irse muy lejos a por ella cada día.