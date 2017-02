10 consejos que te ayudarán a perder el miedo de hablar de público

Pensamientos positivos

En esta vida tenemos que llevar siempre unos pensamientos positivos. Tan solo de esta manera, veremos el mundo de una forma más abierta y mucho más saludable. Así que, a la hora de hablar en público, también tenemos que pensar en positivo.

Intenta no ser negativo y pensar que todo irá fatal, porque sin duda, te bloquearás y entonces sí que tendrás que parar todo lo que llevas preparado. Las cosas no siempre tienen porqué salir como uno espera pero desde luego, tampoco en el término contrario.

Nos gusta pensar que sí podemos y ya solo con un pensamiento así, estaremos aportando al cuerpo una serie de optimismo que le favorece. Es por ello que cuando más convencidos estemos de la positividad, mejor la transmitirá nuestro cuerpo y cerebro.

Medita

Una de las maneras perfecta para mantener la tranquilidad es la meditación. Sabemos que la práctica de esta rutina hará que nuestro cuerpo y mente, se vean beneficiados. Son muchas las personas que han comenzado con ella y desde luego, con grandes resultados.

Es por ello que también es una perfecta opción para poder realizar el cometido de hoy. No significa que tengas que pasarte mucho tiempo con ello, simplemente comenzarás unos minutos al día. Busca un lugar de la casa donde puedas estar solo.

Intenta dejar las preocupaciones fuera y pon tu mente en blanco mientras respirar de una manera tranquila. Es una forma de intentar controlar nuestras emociones. Claro que para los que ya tengan nociones de meditación, pueden seguir sus propios pasos.

Práctica

El tercer consejo para poder vencer el miedo a hablar en público es practicar el discurso. ¿Qué ocurre cuando no llevamos nada preparado ante un examen?. Pues seguro que los nervios serán los protagonistas y no nos dejarán hacer nada más.

Pues bien, cuando llevamos algo muy bien preparado, los nervios no serán igual. Sabemos que tenemos las de ganar porque lo hemos practicado. Primero hazlo tú solo hasta que lo tengas dominado y luego, dile a tus amigos que ejerzan como público.

Es una de las mejores maneras para poder iniciarte en estos de hablar en público. Otra de las maneras que tenemos para estar seguros y corregir errores, es grabarnos y luego, verlo una y otra vez para intentar buscar los fallos y que no se repitan el día programado.

Céntrate en una persona

Sin duda, si vamos a hablar en público, sabemos que éste será más o menos numeroso. Pero en este caso, para no ponernos nerviosos de más, no vamos a mirar dicho público. No vamos a pensar que serán cientos de personas las que nos observen.

Simplemente, vamos a intentar centrarnos en una sola persona. Quizás es complicado porque nuestra mente nos juega malas pasadas. Intentaremos mirar hacia los lados, pero recuerda siempre que aunque muevas la cabeza, le estás hablando a la persona justo de delante.

Es decir, en este momento no pueden ni deben existir las demás. Imagina que se lo estás contando a un gran amigo. Solo a él. De este modo, nos tranquiliza porque nos sentimos más arropados que cuando estamos ante cientos de ojos.

Respiración

Si antes mencionábamos la meditación para intentar poner la mente en blanco y relajarnos, ahora podemos usar otro de los mejores métodos. Se trata de hacer respiraciones profundas. Ésto nos va a ayudar a oxigenar todo el cuerpo y desde luego, a relajar los nervios.

Necesitamos respirar con normalidad, pero antes de salir a pronunciar tu discurso, puedes hacer una serie de respiraciones profundas. Intenta que no sean demasiado seguidas porque no queremos que te marees antes de tiempo.

Además de profundas tienen que ser bastante lentas. No podemos agitarnos más de la cuenta porque estamos intentado conseguir todo lo contrario. Durante unos 10 segundos, aproximadamente, haremos dichas respiraciones, luego relajamos y repetiremos.