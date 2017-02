Todos los estrenos de Netflix para el 2017

Santa Clarita Diet

Esta ya se ha estrenado, y si todavía no la has visto, no sé a qué estás esperando. Es verdad que el tema de los zombies está un poco pasado de moda, pero el enfoque de esta serie es muy bueno. Es una comedia, y aunque tiene ciertos puntos asquerosos, se recomienda plenamente.

La participación de Drew Barrymore ha sido una elección genial, y no dudamos de que tiene una gran química con su compañero Timothy Olyphant. Hacen un dúo que nos hace reír, y nos recuerda un poco a Claire y Phil de “Modern Family“. Pero con mucha más comedia. Además, los capítulos duran media hora, así que se hace ligera.