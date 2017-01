¡Qué narices! Las mejores y peores operaciones de nariz de nuestras celebrities

Belén Esteban, la princesa del pueblo para muchos, la pesada para otros, siempre está en la televisión, nos guste o no es un hecho. Son ya más de 20 años los que lleva esta mujer contando su vida y milagros en varias cadenas, con lo cual es fácil verla.

Hemos vivido no solo su evolución como persona (si es que ha habido algún tipo de evolución, que muy claro no lo tenemos en realidad),también hemos apreciado su evolución física, que ha sigo notable, no solo por las operaciones.

Pero si hablamos de narices, de rinoplastias, esta es una de las peores que se ha hecho en la historia de las rinoplastias de famosos, aunque claro, ella tenía problemas de nariz, con lo cual tal vez no era fácil para el cirujano la tarea.