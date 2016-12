Monas, ricas y famosas, ¡pero en su boda vestidas como el culo!

Es muy difícil ver a una novia que no vaya guapa el día de su boda. Pero no imposible. Hay algunas famosas que son ricas, monas y más cosas pero que el día de su boda no acertaron, por decirlo de forma sutil. Es decir, que fueron fatal.

Todos tenemos en la mente el ejemplo de alguna de estas famosas, entre ellas a Rociito, la hija de Rocío jurado que a todos nos dejó un poco alucinados con el vestido que llevaba y todo lo que rodeó el evento. Vamos a recordar a estas famosas que no supieron vestirse en el día de su boda.

Rociito:

Rocío Carrasco: Las pintas de Rocío Carrasco – Rociito – en su primera boda, aquella que hizo por un amor loco con Antonio David Flores, nos dejaron a todos con la imagen en la retina para muchos meses. No acertó en absoluto.

No solo el traje era realmente feo (pero feo de verdad) es que todo lo que llevó le quedaba muy mal, no iba nada favorecida y todavía nos preguntamos cómo dejó que le hicieran ese tupé horroroso con esos tirabuzones.

El vestido satinado con torerita de encaje no se llevaba en aquella época, ella se lo sacó de la manga. Definitivamente no fue su día. Menos mal que en la segunda boda sí que fue mona y las fotos de las dos bodas se mezclan en la red.

Christina Aguilera:

Christina Aguilera: En realidad no es que Christina Aguilera vaya nunca muy bien vestida, pero en esta boda se superó con creces. Y eso que la boda de Christina Aguilera y Jordan Bratman está catalogada como una de las más costosas del medio del espectáculo.

La pareja se conoció en 2002, cuando él trabajaba en la productora musical de Christina. La boda se celebró en el viñedo Staglin Family en el norte de California, se celebró al atardecer de un sábado en una exclusiva localidad del valle de Napa.

El vestido de novia era del diseñador Christian Lacroix, con corte sirena pero que más bien parecía un vestido de faralaes preparado para reutilizarlo en la feria de abril de Sevilla o algo parecido. Mona no iba, no.

Chayo:

Chayo: Para este vestido de Chayo Mohedano no tenemos casi palabras. Miradla, por favor, y decidnos si no es, de verdad, de lo más feo que habéis visto en una boda. Pero ojo, que este no es con el que se casó, este era el segundo vestido.

Ahora está de moda llevar dos vestidos a las bodas por parte de la novia, uno para la ceremonia, para casarse en sí mismo, y otro para la celebración, que se supone que es un poco más cómodo, más fácil de llevar.

Este vestido es el que eligió para la parte de la fiesta. Ese vestido-camisón-salto de cama de manga francesa acampanada, que parece un disfraz de carnaval feo, nos tiene anonadados cada vez que lo recordamos.

Thalía:

Thalía: La actriz y cantante mexicana Thalía y el presidente de Sony Music, Tommy Mottola, contrajeron matrimonio 2n 2000 en Nueva York. Fue en la catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida, asistieron unos 300 amigos de la pareja.

Entre ellos se encontraban Julio Iglesias, Michael Jackson, Jennifer López. Thalía salió de una limusina negra, que la llevó hasta la puerta de la iglesia, vimos el vestido, y nos quedamos alucinando. Llevó un escotado traje blanco con 16 metros de cola elaborado a base de seda, raso y tul.

Todo el vestido estaba bordado en hilo de plata y aderezado con 15 kilos de pedrería. El diseño, que pesaba 70 kilos y costó más de 66 millones de pesetas, se habían inspirado en los trajes de la emperatriz Carlota, mujer de Maximiliano de Habsburgo.

Mariah Carey:

Mariah Carey: Tras de una relación sentimental de dos años, la cantante Mariah Carey y el productor musical Tommy Mottola se casaron en el año 1993. Por aquella época, Mariah tenía veintitrés años y él cuarenta y dos. Fue en el mes de junio.

Su vestido no gustó a casi nadie. Era de la diseñadora Vera Wang para crear un vestido de novia, era en satén color ivory, de escote corazón, en la parte de abajo tenía una falta ondulante a la que un tren de veintisiete pies de largo se adjuntaba.

Lo del pelo “estilo natural” y ese ramo de flores de dos kilómetros nos horroriza. Sin hablar de los zapatitos. Después de la ceremonia, los novios se dirigieron al Club Metropolitano, a comer camarones a la parrilla y un bizcocho de bodas.

Lourdes Montes:

Lourdes Montes: La boda fue en 2014. Hubo titulares sobre el “horror de vestido de novia” de la abogada Lourdes Montes, que le dio el ‘sí quiero’ a Francisco Rivera en la Capilla de la Esperanza de Triana en Sevilla, lució un vestido de su propia firma.

Lourdes quiso enseñar uno de sus primeros modelos desde que comenzase su particular aventura como diseñadora. Y no acertó. Soso a más no poder además fue de un blanco impoluto, con apariencia deshilachada.

Lo hizo en colaboración con su hermana Sibi. Tenía corte princesa de escote en semi uve y con mangas, e iba ajustado hasta la cintura desde donde salía la falda con una pequeña cola. Un diseño muy sencillo y que intentaba ante todo ser elegante. Intentaba.

Celine Dion:

Céline Dion: se conocieron cuando la cantante tenía 12 años. René estaba casado y era padre de dos hijos pero Céline se enamoró y él se divorció en 1985. A pesar de sus 26 años de diferencia, se casaron en 1994 y vivieron un auténtico amor.

El vestido no tiene desperdicio, eso desde luego. Miradla en la imagen para verlo bien y fijaos en los detalles. El vestido de novia de Celine Dion fue un exceso de ostentación.

La cantante, en aquel momento era la artista femenina que más discos había vendido en la historia de la música junto a Madonna y Mariah Carey y su boda no podía ser discreta. Un escote enorme y un turbante de perlas y diamantes fueron lo que más llamó la atención.